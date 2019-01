Środki bezpieczeństwa będą adekwatne do charakteru uroczystości pogrzebowych - poinformowało w piątek MSWiA. Uczestnikom pogrzebu Pawła Adamowicza bezpieczeństwo mają zapewniać policjanci ruchu drogowego, prewencji i pionu kryminalnego.

Pogrzeb tragicznie zmarłego prezydenta miasta Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę o godz. 12.00 w bazylice Mariackiej w Gdańsku. W uroczystości wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński, minister zdrowia Łukasz Szumowski i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Uroczystości w porozumieniu z rodziną zmarłego mają być organizowane przez władze Gdańska z elementami państwowymi.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku poinformowała, że bezpieczeństwo uczestników pogrzebu i mieszkańców Gdańska będą zapewniać policjanci ruchu drogowego, prewencji i pionu kryminalnego. Nad bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie czuwać będą funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Środki bezpieczeństwa - jak wskazało MSWiA - będą odpowiednie do charakteru uroczystości pogrzebowych.

Piątkowy kondukt

Policja poinformowała również, że w związku z planowanymi uroczystościami już od piątku w ścisłym centrum Gdańska spodziewane są utrudnienia w ruchu. Urząd Miasta Gdańska poinformował, że o godz. 16.00 w piątek drzwi do Europejskiego Centrum Solidarności zostaną zamknięte, by można było przygotować kondukt, w którym o godz. 17.00 trumna z ciałem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wyruszy z budynku ECS i ulicami miasta przejdzie do bazyliki Mariackiej. Kondukt będzie mijał miejsca związane z życiem i działalnością prezydenta Pawła Adamowicza. Trasa przebiegnie ulicami: Doki, Łagiewniki, Stolarską, Podwale Staromiejskie, Pańską, Węglarską i Piwną. W czasie przemarszu policjanci będą czasowo wyłączać ruch.

"Kondukt żałobny minie I liceum ogólnokształcące, do którego uczęszczał prezydent, przejdzie obok ul. Mniszki, na której znajduje się mieszkanie, gdzie się wychował" - powiedziała cytowana w komunikacie urzędu miasta Aleksandra Dulkiewicz, komisarz Gdańska. Następnie uczestnicy przejdą w pobliżu szkoły podstawowej nr 50, do której uczęszczał zmarły prezydent. Miną kościół św. Mikołaja, gdzie został ochrzczony, oraz skręcą przy Baszcie Jacek, w pobliżu placu z pomnikiem Jana III Sobieskiego, gdzie prezydent Adamowicz uczestniczył w manifestacjach Ruchu Młodej Polski. Następnie ulicą Piwną podejdą pod wejście główne bazyliki.

"Wzdłuż trasy konduktu dla pieszych będą dostępne tylko chodniki, zaś jezdnią będzie poruszał się kondukt żałobny. Po wniesieniu trumny do bazyliki Mariackiej zostanie odprawiona msza święta i trumna zostanie wystawiona do godziny 24" - poinformowało miasto.

Główne Miasto zamknięte dla pojazdów

W sobotę od godz. 6.00 zamknięte zostanie dla wszelkich pojazdów Główne Miasto - najważniejsza część historycznego centrum Gdańska. Obszar zamknięty będzie ograniczony ulicami Podwale Staromiejskie i Podwale Przedmiejskie. Zakaz dotyczył będzie także możliwości wjazdu z Targu Drzewnego na ul. Szeroką, Świętego Ducha, Targ Węglowy i na ul. Bogusławskiego z ul. Okopowej. Ulice Szeroka, Złotników, Grobla I i Świętego Ducha stanowić będą tzw. drogę życia, czyli główną trasę dojazdową i ewakuacyjną. Dlatego też na ulicach tych obowiązywać będzie bezwzględny zakaz zatrzymywania się. W rejonie wymienionych wyżej ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu pieszym. Wejście w ten obszar będzie możliwe dla mieszkańców i osób mających stosowne akredytacje.

O godz. 10.00 zostanie otwarta bazylika Mariacka, zaś msza pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12.00. O tej godzinie przez około minutę włączone będą syreny alarmowe. Jak poinformowało miasto w sobotę, na terenie Głównego Miasta będzie obowiązywał całkowity zakaz używania dronów. Agencja Żeglugi zamknęła przestrzeń powietrzną nad Głównym Miastem do wysokości 550 m.

Policjanci apelują, by wszystkie osoby, które znajdą się w pobliżu uroczystości, stosowały się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy i korzystały głównie z komunikacji miejskiej.

Dyżury psychologów i telebimy

W sobotę od 9.00 do 17.00 policjanci będą pełnili dyżur w tymczasowym posterunku policji przy ul. Piwnej 32/35. Będą też mieli stały kontakt z psychologami z Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do których w razie potrzeby skierowane zostaną osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego. Zespół psychologów i pracowników MOPR-u będzie pełnił dyżur od godz. 10.00 do godz. 16.00 w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40.

Miasto informuje, że wszyscy gdańszczanie, którzy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie dostaną się do bazyliki Mariackiej mogą obejrzeć transmisję z uroczystości. Nabożeństwo pogrzebowe będzie transmitowane na telebimach na terenie Głównego Miasta - na Długiej i Długim Targu (łącznie pięć ekranów), Targu Węglowym, placu Świętopełka i na wyspie Ołowianka.

"Dodatkowo będzie możliwość uczestniczenia w ceremonii za pośrednictwem transmisji wyświetlanej na ekranach zainstalowanych w Ergo Arenie. Hala zostanie otwarta o godz. 10.00, wejście przez bramę A1" - poinformował urząd miasta.

Zmiany w kursowaniu komunikacji

W związku z uroczystościami nastąpią również zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dla linii tramwajowych i autobusowych organizowanych przez ZTM Gdańsk oraz linii autobusowej 101 z Gdyni z Dworca Głównego PKP do Gdańska Śródmieście przejazdy będą bezpłatne.

W piątek nie funkcjonuje linia 100, a pojazdy linii 130 w czasie formowania i przejścia konduktu pogrzebowego z ECS do bazyliki Mariackiej będą kursowały trasą skróconą do Dworca Głównego - nie będą kursować na odcinku Dworzec Główny - Wałowa. Pozostałe linie autobusowe i tramwajowe kursują bez zmian.

W sobotę nie kursuje linia 100, a pozostałe linie autobusowe i tramwajowe funkcjonują bez zmian. W godzinach 8.00-18.00 zwiększona zostanie częstość funkcjonowania linii tramwajowych 8, 9, 12 i autobusowych 154, 167 i 210. Uruchomiona zostanie linia tramwajowa 7.

Prezydent Gdańska zamordowany

W niedzielę wieczorem prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę ustawioną w centrum miasta. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł.

Paweł Adamowicz miał 53 lata. Prezydentem Gdańska był od 20 lat. W samorządzie gdańskim zasiadał od początku jego powstania, tj. od 1990 r. W latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.