Po śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, Jerzy Owsiak zrezygnował z funkcji prezesa Fundacji WOŚP. Akcja "Murem za Owsiakiem", którą zainaugurowali internauci, ma sprawić, by Owsiak nadal grał z Orkiestrą, tak jak zapowiadał - do końca świata i jeden dzień dłużej. Pod petycją "NIE dla odejścia Jurka Owsiaka!" z każdą sekundą przybywa podpisów.

Zdjęcie Rezygnacja Jerzego Owsiaka dla wielu jest nie do przyjęcia /Zbyszek Kaczmarek/REPORTER /Reporter

Jak argumentował były już prezes Fundacji WOŚP, w Polsce jest zbyt dużo nienawiści. Zaznaczał, że fundacja jest pięknym dziełem, które pomogło wielu ludziom, ale nie godzi się na tego typu zachowania.

Reklama

"Stopień krytyki w Polsce rozszerzył się w sposób haniebny. Zahacza o język nazistowski, faszystowski, o język gróźb" - powiedział Owsiak. "Nie będąc już szefem fundacji, będę dla niej pracował, ale już nie będę podejmował żadnych decyzji. (...) Może wyluzują ci, którzy w Polsce dostali niesamowitą, otwartą przestrzeń do takich działań" - podkreślał w poniedziałek na specjalnej konferencji prasowej.

Ochojska i Dymna reagują

Na decyzję Owsiaka zareagowała m.in. szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, Janina Ochojska.

"JUREK, @fundacjawosp nie możesz rezygnować z zarządzania swoim Dziełem. Naszym, wspólnym Polaków, Dziełem. Tragedia śmierci Prezydenta Gdańska @AdamowiczPawel nie ma nic wspólnego z finałem, świętem dobra. Jurek, jesteś nam potrzebny!!!" - napisała na Twitterze.

W poniedziałek wpis podobnej treści zamieściła na swoim blogu siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty "Chleb Życia".

"Rozumiem doskonale Twój ból. Rozumiem, że są granice wytrzymałości. Ale proszę, weź głęboki oddech i nie rezygnuj. To prośba nie tylko moja, lecz także moich Przyjaciół i tysięcy ludzi dobrej woli" - napisała. "Przejdziemy razem ten trudny czas" - zaapelowała.

Do tych głosów dołączyła we wtorek Anna Dymna, prezes Fundacji "Mimo Wszystko".

W oświadczeniu Dymna napisała: "Ataki na Jurka Owsiaka są w tym dramatycznym momencie bardzo okrutne oraz szkodliwe. Nie dziwię się, że Jurkowi po prostu pękło serce. Nie powinniśmy jednak pozwolić, by przestał kierować Orkiestrą. Jurek jest nam wszystkim bardzo potrzebny".

Internauci "murem" za Owsiakiem

Z decyzją Owsiaka nie mogą pogodzić się także internauci. W mediach społecznościowych rozpoczęli więc akcję "Murem za Owsiakiem", która cieszy się dużą popularnością. Za pomocą hashtagu #muremzaOwsiakiem okazują byłemu prezesowi Fundacji WOŚP swoje wsparcie oraz przekonują do powrotu na stanowisko.

Wyrazów wsparcia przybywa z każdą minutą m.in. na Twitterze.

Hashtagiem #MuremzaOwsiakiem swój wpis na Twitterze oznaczył również lider PO Grzegorz Schetyna.



To jednak nie jedyna akcja sympatyków WOŚP i Jerzego Owsiaka.



Na stronie secure.avaaz.org utworzono petycję, pod którą podpisało się już ponad 160 tysięcy osób.

"Nie ma osoby, która by go nie znała! Jurek pomógł tysiącom jak nie milionom dzieci w Polsce! Teraz, po 27 latach składa rezygnację z pełnienia kierownictwa nad WOŚP! Nie pozwólmy, aby do tego doszło! Podpisz petycję! Nasz głos również się liczy!" - apelują.

Akcja poparcia Jerzego Owsiaka 1 5 Zobacz zdjęcia Autor zdjęcia: Andrzej Hulimka Źródło: FORUM 5