Prezydenci miast apelują ws. działań TVP i prokuratury

Prezydenci m.in. Warszawy, Poznania, Sopotu i Gliwic oraz p.o. prezydenta Gdańska w apelu wystosowanym m.in. do szefa rządu Mateusza Morawieckiego domagają się wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do tragicznej śmierci Pawła Adamowicza.

Zdjęcie Prezydenci: Poznania - Jacek Jaśkowiak, Warszawy - Rafał Trzaskowski, Sopotu - Jacek Karnowski oraz wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak podczas konferencji prasowej 26 bm. w warszawskim Ratuszu /Bartłomiej Zborowski /PAP

"My, prezydenci i burmistrzowie polskich miast wobec tragicznej śmierci Pawła Adamowicza - prezydenta miasta Gdańska - wnosimy o podjęcie wszelkich działań przewidzianych w przepisach prawa, środków, mających na celu niezwłoczne i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do tej tragedii" - czytamy w apelu.

Prezydenci miast wnieśli o zbadanie, czy działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez TVP oraz "inne jednostki publicznej radiofonii i telewizji, jak również zatrudnionych w nich dziennikarzy" w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zamachu na prezydenta Gdańska, "mieściły się w granicach uczciwości, rzetelności oraz staranności wymaganych i określonych w zasadach etyki zawodowej dziennikarza, przepisach prawa oraz zasadach współżycia społecznego".

Ponadto prezydenci miast chcą, aby zbadano, czy działania TVP podejmowane wobec Adamowicza były "nielegalnie inspirowane przez inne osoby pełniące funkcje organów władzy publicznej, funkcjonariuszy publicznych i osoby im podległe lub od nich zależne".

W apelu prezydenci miast wnieśli też o zbadanie, czy działania prokuratury, CBA, ABW i policji od 1 stycznia 2016 r. do zamachu na życie Adamowicza były podejmowane w granicach i na podstawie prawa.

"Media publiczne nas bojkotowały"

Według Jaśkowiaka apel został skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego, Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, szefa KRRiT Witolda Kołodziejskiego i przewodniczącego Rady Etyki Mediów Ryszarda Bańkowicza.

Jaśkowiak mówił, że zadawał sobie pytanie, czego oczekiwałby od innych prezydentów miast. "Oczekiwałbym, by sprawdzono czy działania TVP mieściły się w ramach obowiązującego prawa, czy działania takich organów jak prokuratura, CBA, mieściły się w ramach ustaw i standardów i czy to wszystko, co spotkało Pawła Adamowicza było standardową kontrolą, standardowym działaniem telewizji, czy też było nękaniem, polowaniem i szukaniem haków" - podkreślił prezydent Poznania.

Rafał Trzaskowski ocenił, że najważniejsze jest wyciąganie wniosków z zamordowania Pawła Adamowicza. Dodał, że samorządowcy chcą realizować to, co pozostawił po sobie Paweł Adamowicz. "Chodzi o to, żeby nie przechodzić spokojnie nad tym, co się przez ostatnie lata działo i dzieje" - powiedział prezydent stolicy.

Jacek Karnowski skrytykował TVP. "Media publiczne nas bojkotowały, przekręcały nasze wypowiedzi, manipulowały nimi, pomijały wypowiedzi opozycji czy prezydentów miast i samorządowców" - zaznaczył. "Stąd też my apelujemy o skontrolowanie, czy była zależność - a mamy takie przekonanie, że była - od polityków. Chcemy żeby skończyła się zależność prokuratury od polityków, bo nie ma gwarancji przeprowadzenia uczciwego śledztwa, kiedy prokuratura jest wykorzystywana do celów politycznych" - dodał Karnowski.

Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak mówił, że oczekuje, iż służby państwowe skontrolują dotychczasowe prace służb po to, żeby tego rodzaju sytuacje w przyszłości nie miały miejsca.