Na wtorek zaplanowana została sekcja zwłok zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Zdjęcie Na zdjęciu archiwalnym z dnia 10.09.2018. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz / Adam Warżawa /PAP Polska Atak na prezydenta Gdańska podczas finału WOŚP. Na żywo

"Jest na dziś zaplanowana sekcja zwłok prezydenta Gdańska. Trzeba ustalić, jaka była bezpośrednia przyczyna jego śmierci, jakie odniósł obrażenia, choć o tym mówili lekarze" - poinformowała we wtorek PAP Wawryniuk.



Dodała, że "trudno powiedzieć", czy we wtorek prokuratura będzie już mieć wstępne wyniki sekcji. Odmówiła odpowiedzi na pytanie, czy po badaniach sekcyjnych, jeszcze w tym samym dniu, ciało zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przekazane zostanie rodzinie.

Reklama

W poniedziałek gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 27-letniego Stefana W. - sprawcy śmiertelnego ataku na prezydenta Gdańska. Wcześniej mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Czyn ten zagrożony jest karą co najmniej 12 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocia. Stefan W. nie przyznał się do jego popełnienia.

W niedzielę wieczorem 27-letni Stefan W. podczas finału WOŚP w Gdańsku wtargnął na scenę i zaatakował nożem prezydenta Adamowicza. Jeszcze w nocy samorządowiec przeszedł pięciogodzinną operację. W poniedziałek krótko przed godz. 15 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku poinformowało, że prezydent Adamowicz zmarł.



Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje 1 10 Paweł Adamowicz urodził się 2 listopada 1965 roku w Gdańsku, w rodzinie o wileńskim pochodzeniu. Autor zdjęcia: Lukasz Dejnarowicz Źródło: FORUM 10