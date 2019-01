Premier Mateusz Morawiecki i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zadeklarowali, że jeśli rodzina Pawła Adamowicza wystąpi o pełnomocnika w śledztwie, który później będzie oskarżycielem posiłkowym, to decyzja będzie pozytywna - mówił szef klubu PO-KO Sławomir Neumann po spotkaniu z premierem.

Zdjęcie Sławomir Neumann / Leszek Szymański /PAP

Neumann poinformował, że w trakcie spotkania premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych była poruszana m.in. kwestia wsparcia przez opozycję prac eksperckich, szczególnie tych dotyczących projektu Ministerstwa Zdrowia w sprawie leczenia osób cierpiących na choroby psychiczne, które opuszczają zakłady karne.



Szef klubu PO-KO podkreślił, że w tej kwestii wszyscy zadeklarowali współpracę.



Neumann zaznaczył, że w drugiej części rozmowy podnosił kwestie bezpośrednio związane ze sprawą zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.



"To, co stawiałem i to co podnosiłem, to była druga część tej rozmowy - my dzisiaj nie mamy po pierwsze absolutnie żadnej pewności, że osoba, która dokonała tego mordu politycznego jest osobą niezrównoważoną psychicznie" - powiedział szef klubu PO-KO.



Kolejną kwestią - relacjonował Neumann - było prowadzone przez prokuraturę śledztwo ws. zabójstwa Pawła Adamowicza.



"Jeżeli rodzina wystąpi o pełnomocnika w tym śledztwie, który potem będzie oskarżycielem posiłkowym, to mamy deklarację premiera i prokuratora generalnego, że taka decyzja zostanie podjęta pozytywna i będzie można mieć osobę, która będzie patrzyła na ręce i pomagała w tym śledztwie, bo transparentność tego śledztwa i komunikacja z tego śledztwa jest czymś podstawowym" - powiedział szef klubu PO-KO.



Neumann podkreślił, że jednym z postulatów PO-KO przed spotkaniem było odwołanie władz TVP, które - jak mówił - jego partia obciąża odpowiedzialnością za "podniesienie poziomu agresji w debacie politycznej". "Tutaj absolutnie nie ma współpracy ani zgody - pan premier stanął po stronie TVP" - powiedział.

Krok w dobrą stronę?

Neumann był pytany w Sejmie, czy jego zdaniem piątkowe spotkanie przedstawicieli klubów i kół z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrami zdrowia, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych stanowiło krok w dobrą stronę.



"Pozytywem tego spotkania jest zgoda premiera i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, na pełnomocnika rodziny przy tym śledztwie (w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza); to jest na pewno uzysk z tego spotkania, wszystko inne to tylko słowa, nic więcej się nie wydarzyło" - powiedział dziennikarzom Neumann.



"Drugim testem dobrej woli ze strony rządu byłoby wznowienie kilku, kilkunastu spraw dotyczących ataków na osoby protestujące w różnego rodzaju marszach, obrażane czy zaszczuwane przez różnego rodzaju hejterów" - ocenił. Wyraził nadzieję, że te sprawy zostaną wznowione i że "będzie twarda reakcja państwa".



"My przygotujemy takie pismo i będziemy przekazywać ten materiał premierowi, by porozmawiał z ministrem Ziobrą i przekonał go do tego, że prokuratura powinna wznowić niektóre śledztwa, bo one wymagają naszym zdaniem zupełnie nowego spojrzenia, szczególnie po tym, co wydarzyło się 13 stycznia na scenie WOŚP, gdzie zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza" - powiedział Neumann.



Pytany o pozostałe propozycje, m.in. dotyczące powołania zespołu ekspertów, szef klubu PO ocenił, że są to obecnie "propozycje na wysokim poziomie ogólności".