Stefan W. będzie miał adwokata z wyboru, który zastąpi przydzielonego mu obrońcę z urzędu - podaje "Dziennik Bałtycki".

Zdjęcie Stefan W., podejrzany o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, opuszcza Prokuraturę Okręgową w Gdańsku po przesłuchaniu /Adam Warżawa /PAP

Jak informuje gazeta, adwokatem Stefana W. został mecenas Artur Kotulski.

Reklama

"Dzisiaj składam wniosek o cofnięcie obrony z urzędu. Ewentualne komunikaty do mediów będzie już kierował obrońca z wyboru" - zapowiadał w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" mec. Damian Konieczny, dotychczasowy obrońca z urzędu Stefana W.

Kotulski powiedział z kolei, że rozważa złożenie zażalenia na tymczasowe aresztowanie Stefana W.

W niedzielę wieczorem 27-letni Stefan W. podczas finału WOŚP w Gdańsku wtargnął na scenę i kilkakrotnie ugodził nożem prezydenta Adamowicza. Zamachowca zatrzymano na scenie. W poniedziałek krótko przed godz. 15 poinformowano, że prezydent Adamowicz zmarł.

W poniedziałek prokuratura postawiła Stefanowi W. zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Czyn ten zagrożony jest karą co najmniej 12 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocia. Stefan W. nie przyznał się do jego popełnienia. Gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.