"Pawle, Pawliczku, Pawełku, żegnaj" - pisze Magdalena Adamowicz. "Wszędzie było Ciebie pełno. Teraz pozostanie pustka" - dodaje. "Dziennik Bałtycki" publikuje wspomnienia żony tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska oraz ich córek.

Zdjęcie Wystawienie trumny Pawła Adamowicza /Przemek Swiderski/Gallo Images Poland /East News

"Pawle, Pawliczku, Pawełku, żegnaj, mój najukochańszy mężu. Już dzisiaj jest nam bez Ciebie bardzo ciężko. Brakuje nam Twojej mądrości, rad, pomocy.

Reklama

Chociaż byłam trochę zazdrosna o to, że więcej czasu poświęcasz dla Gdańska, to wiedziałam, że to Twoja wielka pasja, która daje Ci szczęście i siłę życiową. I że bez tej pracy dla gdańszczan nie byłbyś tym samym człowiekiem.

Wszędzie było Ciebie pełno. Teraz pozostanie pustka" - pisze żona Pawła Adamowicza we wspomnieniu prezydenta.

"Nie mam nienawiści do zabójcy"

Magdalena Adamowicz przyznaje, że nie ma w sobie uczucia nienawiści do zabójcy męża, "ale jest żal, że w ostatnich latach tak bardzo podsycano nienawiść".

"Dajecie nam niesamowitą siłę. Dziękuję" - kończy, zwracając się do mieszkańców Gdańska i przyjaciół prezydenta.



Zdjęcie Magdalena Adamowicz / Marcin Bruniecki / Reporter

"Byłeś bardzo dobrym i kochanym Tatą"

Paweł Adamowicz osierocił dwie córki - 15-letnią Antoninę i ośmioletnią Teresę.

"Byłeś bardzo dobrym i kochanym Tatą. Będzie mi brakowało Twojego przytulania i gilgotania tą Twoją fajną brodą. Ale też będzie mi brakowało czytania bajek i opowiadania historyjek. Tatusiu, bardzo Cię kocham. Spoczywaj w pokoju" - pisze młodsza dziewczynka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Adamowicz (1965-2019) INTERIA.TV

"Będę opiekować się mamą i Tereską"

"Tatulku kochany, tatusiu mój. Ja się cieszę, że mam jeszcze tyle wspomnień z Tobą. Pamiętam, jak razem ratowaliśmy ślimaki, żeby nie zostały zadeptane. A jak już się zdarzyło, że któryś z nich zginął, to płakałeś razem ze mną" - wspomina Antonina.

"Obiecuję Ci, że będę się opiekować mamą i Tereską. Nikt nam Ciebie nie zastąpi, ale mamy wsparcie tylu ludzi, którzy dają nam siłę" - kończy starsza córka prezydenta, obiecując, że razem z Olą (Aleksandrą Dulkiewicz - przyp. red.) będzie pielęgnować Gdańsk.