Do Bazyliki Mariackiej dotarła trumna z ciałem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Wcześniej kondukt żałobny przeszedł do świątyni z Europejskiego Centrum Solidarności, po drodze mijając m.in. rodzinny dom zmarłego i szkoły, w których się uczył.

Do bazyliki trumna została wprowadzona głównym wejściem. W progu świątyni przejęło ją sześciu prezydentów polskich miast: Warszawy - Rafał Trzaskowski, były prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz, Sopotu - Jacek Karnowski, Gliwic - Zygmunt Frankiewicz, Lublina - Krzysztof Żuk oraz Poznania - Jacek Jaśkowiak.

W kondukcie z trumną prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza szła najbliższa rodzina prezydenta - żona Magdalena oraz córki Antonina i Teresa, brat Piotr, a także m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz były marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

W ostatniej drodze prezydentowi towarzyszą tłumy gdańszczan. Przed wyruszeniem konduktu w Europejskim Centrum Solidarności z rodziną Adamowicza spotkał się Donald Tusk.

Podczas przemarszu biły dzwony kościoła św. Katarzyny, a także dzwony w innych świątyniach, które mijał kondukt. Gęstym szpalerem wzdłuż jego trasy ustawili się mieszkańcy miasta. W wielu oknach zapalono znicze i wystawiono flagi Gdańska.

Miejsca ważne dla zmarłego

Pokonując trasę z Europejskiego Centrum Solidarności do bazyliki, kondukt żałobny przeszedł obok I Liceum Ogólnokształcącego i niedaleko Szkoły Podstawowej nr 50, które ukończył Paweł Adamowicz. Minął też ulicę Mniszki, przy której stoi rodzinny dom prezydenta i gdzie nadal mieszkają jego rodzice. Na jego trasie znajdowała się też bazylika św. Mikołaja, w której Adamowicz został ochrzczony i okolice pomnika króla Jana III Sobieskiego, pod którym w czasach PRL-u odbywały się opozycyjne manifestacje, w tym te organizowane przez Ruch Młodej Polski.

"Wypełnił przestrzeń Gdańska swoją nieprzeciętną aktywnością"

Po wprowadzeniu do świątyni trumny, w bazylice rozpoczęła się msza św. pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zbigniew Zieliński podkreślił w homilii, że Paweł Adamowicz intensywnie wypełnił przestrzeń Gdańska swoją nieprzeciętną aktywnością.

"Wiele w te dni powiedziano o nim, o tym, co wypełniło jego życie. Wszystko to splatamy serdeczną modlitwą. Zmarły prezydent wypełnił intensywnie przestrzeń naszego miasta swoją nieprzeciętną aktywnością, zwłaszcza jako jego włodarz. Angażował się w różne obszary życia. Jak wielu gdańszczan, kochał Bazylikę Mariacką, w której spocznie" - powiedział bp Zbigniew Zieliński.

"Kwintesencją jego życia stały się słowa, którymi zakończył je: 'Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem'. I kwintesencją jego życia stały się i stają tłumy gdańszczan przybywających na ostatnie pożegnanie" - dodał duchowny.

Czuwanie do północy

Bazylika Mariacka zostanie zamknięta w piątek o północy. Do tego czasu będzie trwało czuwanie i modlitwy.

Ponowne otwarcie bazyliki zaplanowano na sobotę na godz. 10.00. Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano w Bazylice na sobotnie południe. Rozpoczną się one mszą pogrzebową pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia.

31 tys. gdańszczan przyszło pożegnać prezydenta

W czwartek o godz. 17.30 trumna z ciałem Pawła Adamowicza została wprowadzona do Europejskiego Centrum Solidarności i była tam wystawiona przez niecałą dobę. Tylko do godz. 7.00 rano ze zmarłym prezydentem pożegnało się około 31 tys. osób.

W niedzielę wieczorem Pawła Adamowicza zaatakował nożem w centrum miasta 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł.

Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. W samorządzie gdańskim zasiadał od początku jego powstania, tj. od 1990 r. W latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.

Żałoba narodowa

W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza od godz. 17.00 w piątek do godz. 19.00 w sobotę flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Trwa żałoba narodowa. Na Pałacu Prezydenckim wyświetlono iluminację polskiej flagi przepasanej kirem. Obniżone do połowy masztu zostały również flagi polskie i unijne przed Parlamentem Europejskim.