Od uroczystej sesji Rady Miasta w Gdańsku rozpoczęły się uroczystości żałobne po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza.

Zdjęcie Uroczysta sesja Rady Miasta po śmierci Pawła Adamowicza /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Sprzed Dworu Artusa do Europejskiego Centrum Solidarności wyrusza marsz, w którym idą uczestnicy uroczystej sesji Rady Miasta.





Trumna prezydenta Adamowicza będzie przykryta flagą Gdańska, zgodnie z życzeniem rodziny zmarłego.



Przed wejściem do Europejskiego Centrum Solidarności zbierają się już mieszkańcy Gdańska, którzy chcą pożegnać zmarłego prezydenta. Drzwi zostaną otwarte o godz. 17.

Przewodnicząca Rady Miasta dziękuje za wszystkie sygnały wsparcia płynące po śmierci prezydenta Adamowicza i zaprasza uczestników uroczystości do przejścia w spólnym marszu do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie będzie wystawiona trumna z ciałem Pawła Adamowicza.



Rada Miasta jednogłośnie przyjęła oświadczenie, ustalone przez wszystkie kluby zasiadające w radzie, w związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza. Za głosowało 31 radnych.



"Zobowiązujemy się, że wspólnie będziemy pracowali nad wyeliminowaniem wszelkich objawów agresji z życia publicznego, w tym mowy nienawiści, co traktujemy jako swoistą formę oddania hołdu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi"- stanowi treść oświadczenia.



"Przez wiele lat Prezydent Paweł Adamowicz był dumny ze swojego miasta. Dziś Gdańsk jest dumny z Niego i Jego dokonań" - podkreślono na koniec w oświadczeniu.





"Drogę do jeszcze większej świetności Jego ukochanego miasta przerwał nagle barbarzyński atak. Okrutny mord, który odebrał Gdańskowi Prezydenta, Człowieka przyjaznego i otwartego na innych, a którego tragizm potęgowany jest jeszcze przez dzień, w którym został dokonany. Dzień, kiedy mieszkańcy Gdańska 'dzielili się dobrem', jak w ostatnich słowach powiedział Prezydent Paweł Adamowicz"- wskazano w oświadczeniu.



"Chcemy wspólnie, jako reprezentanci wszystkich sił politycznych reprezentowanych w Radzie Miasta, podkreślić, że sprzeciwiamy się przemocy w każdej formie, bez względu na motywacje, jakie mogą powodować jej sprawcami. Będziemy konsekwentnie potępiali wszelkie akty terroru i nienawiści, niezależnie od tego, kto będzie za nimi stał"- napisano.



"Kiedy w 1990 roku został wybrany Radnym Miasta Gdańska rozpoczął swoją drogę samorządowca. Szybko dał się poznać jako zdolny i gotowy do poświęceń dla sprawy polityk, co dostrzegali wszyscy, którzy mieli okazję z Nim współpracować. Dlatego już w 1994 roku wybrano Go na Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Charyzma, jaką się wyróżniał, oddanie naszemu Miastu i wizja Gdańska jako miasta nowoczesnego, europejskiego, ale przede wszystkim przyjaznego mieszkańcom, spowodowała, że w 1998 roku ówczesna Rada Miasta Gdańska wybrała Pawła Adamowicza Prezydentem Miasta Gdańska" - głosi treść oświadczenia.



Dalej przypomniano, iż w swoich wizjach i planach Paweł Adamowicz wybiegał często dużo dalej i śmielej niż inni, a przez ponad dwadzieścia lat konsekwentnie budował piękny Gdańsk, pragnąc, by wszyscy mieszkańcy mogli czuć się ze swojego miasta dumni.





"Pogrążeni w ogromnym smutku, składamy dziś hołd zamordowanemu Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi" - głosi oświadczenie Rady Miasta Gdańska.





Odczytywane jest oświadczenie Rady Miasta w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Pawła Adamowicza.





- Starajmy się równać do wzorca, który zostawił Paweł Adamowicz, wtedy jego śmierć nie pójdzie na marne. Cześć jego pamięci - kończy swoje wystąpienie Aleksander Hall.





- Paweł Adamowicz miał wszelkie moralne, intelektualne i polityczne cechy predestynujące go do pełnienia wszelkich wysokich stanowisk państwowych (...) Zostawił Polsce wzorzec polityka. - zaznacza Hall.





- Ukształtowała go wielka epopeja Solidarności. Paweł Adamowicz był wizjonerem, budował przyszłość Gdańska, ale wiedział jak ważna jest historia, korzenie - podkreśla Hall.



- Był człowiekiem wrażliwym, subtelnym, bardzo wiernym w przyjaźni. Zdarzało mu się płakać na pogrzebach przyjaciół. Miał optymistyczne usposobienie, wszyscy zapamiętamy uśmiech, który gościł na jego twarzy - wspomina Adamowicza Hall.



Aleksander Hall przypomina ostatnie publiczne słowa Pawła Adamowicza.





- Był postacią autentyczną, nie używał masek. Zawsze był sobą. Był dobrym, wspaniałym człowiekiem - wspomina Aleksander Hall.







- Pozwólcie państwo, że złożę wyrazy wielkiego szacunku dla wizjonerskiego dzieła Pawła Adamowicza - mówi Hall.



Pawła Adamowicza wspomina Aleksander Hall, były poseł i wieloletni przyjaciel zmarłego prezydenta.

Przemówienie wygłasza były przewodniczący rady miasta Gdańska Bogdan Oleszek. - Sytuacja gdy mam żegnać młodszego kolegę jest dla mnie wyjątkowo trudna - mówi.

Paweł Adamowicz zbudował miasto piękne i dumne - mówi Owczarczak

- Wielu z nas żegna dzisiaj przyjaciela. Tragiczną śmierć Pawła Adamowicza przeżywam osobiście - mówi przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak.

O godz. 15 w Dworze Artusa rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miasta. Zmarłego prezydenta uczczono minutą ciszy.