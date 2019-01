Wybory na prezydenta Gdańska. Osiem komitetów chce wystawić kandydatów

Osiem komitetów wyborczych zamierza wystawić swoich kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska, które odbędą się 3 marca - podała delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku. W wyborach zamierza startować m.in. Aleksandra Dulkiewicz, Piotr Walentynowicz i Grzegorz Braun.

Zdjęcie Aleksandra Dulkiewicz /Jan Dzban /PAP

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu delegatura KBW w Gdańsku przyjmowała do poniedziałku. Rejestracja komitetu wyborczego nastąpi wówczas, gdy do środy 6 lutego, do północy, zbierze 3 tysiące podpisów mieszkańców Gdańska.



W niedzielę 3 marca odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Jest to wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej wieczorem został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Jako pierwsza swój udział w wyborach ogłosiła pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, szefowa sztabu bezpartyjnego komitetu wyborczego Pawła Adamowicza "Wszystko dla Gdańska" w jesiennych wyborach w 2018 r.



Przed tragiczną śmiercią Adamowicza była I zastępcą prezydenta Gdańska. W związku ze wsparciem w wyborach Adamowicza Dulkiewicz zawiesiła swoje członkostwo w Platformie Obywatelskiej, do której należała od lat. Dulkiewicz będzie kandydować na prezydenta Gdańska z komitetu "Wszystko dla Gdańska".



Dulkiewicz poparła Platforma Obywatelska, której kandydatem w ubiegłorocznych wyborach na prezydenta Gdańska był europoseł Jarosław Wałęsa. Wsparcia udzieliły jej też władze pomorskiego SLD, który w jesiennych wyborach samorządowych wystawił anglistę prof. Andrzeja Ceynowę.



Lista się wydłuża

O stanowisko prezydenta Gdańska chcą się też ubiegać: Piotr Walentynowicz, wnuk legendarnej działaczki Solidarności Anny Walentynowicz (komitet "Gdańsk dla mieszkańców"), reżyser filmów dokumentalnych Grzegorz Braun (Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna), bezrobotny Andrzej Kania (komitet "Alternatywa Społeczna").



Wśród kandydatów jest też Marek Skiba (komitet "Odpowiedzialni-Gdańsk"), przedsiębiorca z branży budowlanej, członek ruchu Światło-Życie, Diecezjalnej Diakonii Społecznej oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.



Swoich kandydatów na prezydenta Gdańska zamierzają także wystawić: Komitet "Nasz polski Gdańsk" (pełnomocnik wyborczy Sławomir Ziembiński), komitet "Normalny kraj" (pełnomocnik Dorota Maksymowicz-Czapkowska - w listopadowych wyborach na prezydenta Gdańska, startując z komitetu Narodowego Frontu Polskiego Wojciecha Olszańskiego, uzyskała 0,68 proc. głosów - PAP) oraz komitet wyborczy wyborców Adama Stankiewicza "Gdańsk to nie Palermo - da się ulepszyć".



Jesienne wybory na prezydenta Gdańska wygrał Paweł Adamowicz uzyskując w drugiej turze 64,80 proc. głosów i pokonując kandydata Zjednoczonej Prawicy, Kacpra Płażyńskiego (35,20 proc. głosów).



Po tragicznej śmierci Adamowicza prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że jego partia nie wystawi własnego kandydata w przedterminowych wyborach w Gdańsku.



Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. Jego pogrzeb odbył się 19 stycznia. Urna z prochami Pawła Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.