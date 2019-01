Zagraniczna prasa o pogrzebie prezydenta Pawła Adamowicza

Zagraniczne media informują o dzisiejszych wydarzeniach w Polsce. Najwięcej uwagi poświęca pożegnaniu prezydenta Gdańska brytyjska stacja BBC, która w swoim wydaniu internetowym odnotowuje pogrzeb prezydenta na "jedynce".

Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek, 14 stycznia

Tysiące Polaków zgromadziły się w Gdańsku, by pożegnać tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza, który sprawował ten urząd przez 20 lat - czytamy na stronie BBC.



Pogrzeb - informuje stacja - jest transmitowany na telebimach ustawionych przed Bazyliką Mariacką, a także w innych miastach w całej Polsce.

Dziennikarze BBC odnotowują obecność na tej uroczystości prezydenta Andrzeja Dudy, przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, a także byłego prezydenta, Laureata Pokojowej Nagrody Nobla - Lecha Wałęsy. CNN, powołując się na Agencję Reutera, pisze również o premierze Mateuszu Morawieckim i innych politykach.



O tłumach, które żegnają w Polsce prezydenta Gdańska, pisze również francuska prasa.

Laura Smith-Spark (CNN) w tekście poświęconym pożegnaniu prezydenta Gdańska, przytacza słowa abp. Sławoja Leszka Głódzia: "To, co się wydarzyło w niedzielny wieczór, zostało odebrane jako potężny, gwałtowny, niemilknący dzwon na trwogę. Wezwanie do rachunku sumienia (...) koniecznej przemiany stylu naszego życia, stylu politycznego".

"The Telegraph" odnotowuje w swoim materiale, że po ataku na prezydenta i jego tragicznej śmierci, polska policja zatrzymała już kilka osób stosujących groźby wobec innych polityków.

Niemiecki "Der Tagesspiegel" informuje głównie o żałobie narodowej i podkreśla, że zamach na prezydenta wywołał refleksję wśród zwaśnionych elit politycznych w Polsce.