Związek Miast Polskich: Debata publiczna jest przesiąknięta nienawiścią. To musi się skończyć

"Debata publiczna w Polsce jest od lat skrajnie i patologicznie przesiąknięta nienawiścią. My, burmistrzowie i prezydenci polskich miast, zdruzgotani wydarzeniami niedzielnego wieczoru, zwracamy się do liderów wszystkich sił politycznych oraz do redakcji mediów: To musi się skończyć" - apeluje we wtorek Związek Miast Polskich.

"To szokujące, jakie żniwo przynosi nienawiść panosząca się od lat w polskiej debacie publicznej" - podkreśla w oficjalnym apelu Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich (ZMP).

"Jesteśmy wstrząśnięci atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W niedzielny wieczór, podczas finału WOŚP w Gdańsku, została przekroczona ostateczna granica. Szaleniec wykrzykujący zwichrowany manifest polityczny, pozbawił życia prezydenta polskiego miasta, osobę publiczną, rozpoznawalną, ale pozbawioną ochrony przysługującej najwyższym funkcjonariuszom państwowym" - pisze ZMP.

Związek zaznacza, że "krytyka konkurentów ubiegających się o urząd prezydenta miasta oraz jego osąd przez opinię publiczną to oczywiście fundament demokratycznego państwa". "Prezydent Gdańska był jednak w ostatnich latach i miesiącach ofiarą bezpardonowej nagonki. Był wielokrotnie pomawiany i obrażany w najbardziej ohydny sposób. Celowała w tym niestety telewizja publiczna, która potrafiła posunąć się do tego, że w głównym wydaniu 'Wiadomości' padły słowa, że jest on 'rakiem na polskiej demokracji'" - przypomina ZMP.

W związku z atakiem nożownika, w wyniku którego w poniedziałek zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Związek Miast Polskich apeluje do liderów wszystkich sił politycznych w Polsce oraz mediów.



"Nasza debata publiczna jest od lat skrajnie i patologicznie przesiąknięta nienawiścią. My, burmistrzowie i prezydenci polskich miast, zdruzgotani wydarzeniami niedzielnego wieczoru, zwracamy się do liderów wszystkich sił politycznych w Polsce oraz do redakcji wszystkich mediów: To musi się skończyć, zanim doprowadzi do kolejnych dramatów" - pisze ZMP.

"Do tej pory można było udawać, że nie wie się, jakie są konsekwencje przekazów pełnych jadu. Po tej tragedii nikt już nie będzie mógł zasłaniać się niewiedzą. Apelujemy o opamiętanie. To być może ostania na nie szansa" - podkreślono w apelu.