Kościół broni się najlepiej, kiedy staje po stronie słabszych, a nie po swojej własnej. Absolutne pierwszeństwo należy się tym, którzy zostali skrzywdzeni przez ludzi Kościoła - powiedział PAP metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, komentując statystyki dot. pedofilii w Kościele.

Zdjęcie Abp Grzegorz Ryś /M.Lasyk/REPORTER /Reporter

W czwartek w siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały dane dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne, opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Centrum Ochrony Dziecka.



Dane dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele 1 7 Od lewej: sekretarz generalny PEP bp Artur Miziński, zastępca przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Marek Jędraszewski, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, prymas Polski, przewodniczący Komisji Duchowieństwa abp Wojciech Polak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Adam Żak, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC ks. Wojciech Sadłoń SAC podczas konferencji prasowej na zakończenie 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski Autor zdjęcia: Źródło: PAP 7

Jak ocenił abp Ryś "dobrze, że to sprawozdanie powstało". "To sprawozdanie jest ważne, bo są w nim pokazane pewne tendencje. Jednak nikt nie uważa tych statystyk za końcowe i absolutnie zamknięte. Na pewno jest to ważny krok i na pewno nie ostatni" - ocenił hierarcha.

W opinii metropolity łódzkiego zaprezentowane statystyki pokazują, że mentalność ludzi Kościoła zmienia się, jednak "te zmiany nie dokonują się z dnia na dzień".

"Na pewno jeszcze nie wszystko, ale gdy idzie o problem wykorzystywania seksualnego małoletnich, w Kościele w Polsce dużo już zostało zrobione. Te statystyki pokazują, że właściwie nie ma już w Polsce przypadków, które dochodzą do biskupa i na które nie ma reakcji. To prawda, że nie zawsze przez ostatnie 30 lat ta reakcja polegała na tym, że sprawa była kierowana do sądów państwowych, ale - zwracam uwagę - zmiana w prawie polskim, nakazująca przekazywanie informacji o przestępstwie organom ścigania, dokonała się w prawie polskim w 2017 r. Dlatego te sprawy dzisiaj wyglądają inaczej niż 2-3 lata temu" - powiedział.

"Nie narzekamy na brak przepisów"

Abp Ryś odniósł się też do spotkania przewodniczących episkopatów z papieżem Franciszkiem pt. "Ochrona małoletnich w Kościele", które odbyło się w dniach 21-24 lutego w Watykanie. Jego zdaniem, papież zwołując to spotkanie "chciał przede wszystkim zmienić mentalność w Kościele". "To spotkanie nie zaowocowało jakimiś wielkimi, nowymi procedurami. Zresztą wiele Kościołów od dawna ma te procedury - na pewno ma je Kościół w Polsce - i są to procedury zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Więc nie narzekamy na brak przepisów" - zaznaczył.

Jednak - zdaniem metropolity łódzkiego - ciągle potrzebna jest zmiana mentalności. "Papież zawarł tę myśl w modlitwie rozpoczynającej spotkanie, podczas której prosił Ducha Świętego, aby wyzwolił nas z zajmowania się samymi sobą i z troski najpierw o własną instytucję. Papież pokazał, że absolutne pierwszeństwo należy się tym, którzy są ofiarami i zostali skrzywdzeni przez ludzi Kościoła. To ich los wymaga zainteresowania i obrony" - wyjaśnił.

Jak ocenił abp Ryś, Kościół "broni się najlepiej, kiedy staje po stronie słabszych, a nie po swojej własnej". "Ta zmiana jest kluczowa, bo można mieć najlepsze regulacje prawne i nic z tego nie będzie wynikało" - podkreślił.

Papież podniósł poprzeczkę

Jak wyjaśnił abp Ryś na watykańskim spotkaniu papież "podniósł poprzeczkę o wiele wyżej niż tylko zajmowanie się problemem pedofilii w Kościele". "Ja słuchałem z uwagą wystąpienia papieża na zakończenie spotkania. To było wystąpienie wręcz magistralne, bo rzadko się widzi Franciszka, który nie odrywa wzroku od kartki i w absolutnym skupieniu czyta to, co przygotował. Widać, że to był tekst dopracowany w każdym szczególe. I papież mówił tam o trosce o dziecko w ogóle" - zastrzegł hierarcha.

Przypomniał, że z przemówienia papieża Franciszka wynika, iż przestępstw wobec dzieci jest na całym świecie bardzo wiele i są to nadużycia w wielu dziedzinach - nie tylko w sferze seksualnej. "Papież mówił także o dzieciach-żołnierzach, o turystyce seksualnej, za którą nikt nie ponosi odpowiedzialności. I na wszystkie zwrócił uwagę biskupom" - podkreślił abp Ryś.

"Zacząć od problemu nadużyć seksualnych"

Jak wyjaśnił, papież polecił biskupom najpierw zająć się problemem nadużyć seksualnych duchownych i "podjąć skuteczne działania i głęboką zmianę", ale też "patrzeć dookoła". "Problem nadużyć seksualnych nie istnieje wyłącznie wewnątrz Kościoła. Jednak - co ważne - ta perspektywa nie może zmieniać naszego podejścia do własnych grzechów. To nie jest tak, że uciekamy od naszych przestępstw mówiąc: 'a inni też tak robią'. To oznacza, że nie wystarczy rozwiązać problemu wewnątrz Kościoła, żeby się dokonała pełna zmiana w tej dziedzinie w całym społeczeństwie" - ocenił abp Ryś.

Z opracowania wynika, że od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne, w tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 lat, a 184 powyżej 15 lat.

Z kolei łączna liczba ofiar poniżej 15 lat wynosiła 345 we wszystkich - również niepotwierdzonych - przypadkach. Ofiar powyżej 15 lat było 280. Wśród ofiar we wszystkich zgłoszonych przypadkach, łącznie małoletni płci męskiej stanowili 58,4 proc., a małoletni płci żeńskiej 41,6 proc.