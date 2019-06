- Film "Tylko nie mówi nikomu" zrobił na mnie ogromne, przygnębiające wrażenie. (…) Dziś rano chciałem jasno przekazać biskupom przesłanie, że dobrze, że ten dokument powstał (wytyczne KEP - przyp. red.), on jest bardzo dobrej jakości. Teraz wszystko, co w nim zapisano, musi zostać wprowadzone - powiedział podczas konferencji prasowej w Wałbrzychu abp Charles Scicluna. Duchowny przedstawił założenia papieskiego dokumentu motu proprio "Vos estis lux mundi".

Zdjęcie Abp Charles Scicluna /Assosiated Press /East News

W piątek to drugi dzień obrad 383. zebrania plenarnego KEP w Wałbrzychu. Głównym tematem spotkania jest ochrona dzieci i młodzieży przed nadużyciami na tle seksualnym.



Reklama

Gościem specjalnym spotkania jest właśnie metropolita Malty i drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary abp Charles Scicluna.

Hierarchę zaprosiła Konferencja Episkopatu Polski w czerwcu ubiegłego roku, by podzielił się wiedzą na temat kwestii wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych i przeprowadził dzień studyjny.

Scicluna o papieskiej instrukcji

Abp Scicluna przypomniał, że papież Franciszek wydał dokument motu proprio "Vos estis lux mundi". Dokument ten ustanawia nowe normy w sprawie zgłaszania przypadków nadużyć oraz pociągania biskupów do odpowiedzialności.

Poinformował, że dokument ten przyznaje zobowiązania kanoniczne raportowania o nadużyciach i przestępstwach. - Po drugie zabrania prześladowania czy dyskryminacji osoby, która złoży takie zawiadomienie - podkreślił.

Jak dodał, dokument zobowiązuje także biskupa do posiadania systemu, który umożliwi składanie takich doniesień.



Abp Scicluna dziękował polskim biskupom za to, że udostępnili mu tłumaczenie wytycznych, które Konferencja Episkopatu Polski przygotowała w sprawie ochrony dzieci i młodzieży.

- Dziś rano zapewniałem biskupów, że jest to bardzo dobry dokument i jako taki może być traktowany jako dobry wzorzec także dla innych konferencji episkopatów - ocenił.



"Dobrze, że ten dokument powstał"

Jednak jak podkreślał, od dokumentów trzeba przejść do ich wdrożenia. - W każdej diecezji, w każdej parafii ludzie, wierni muszą wiedzieć do kogo mogą się zwrócić, jeżeli mają jakieś zgłoszenia. W przypadku, jeśli chodzi o tuszowanie takich spraw, to dokument bardzo mocno stygmatyzuje i potępia takie praktyki i nakłada obowiązek na każdego księdza, na każdą osobę zakonną, którą wie o jakikolwiek przypadku nadużyć, zgłaszania tych sytuacji swojemu przełożonemu - podkreślił.

Arcybiskup powiedział też, że obejrzał dokument braci Sekielskich "Tylko nie mówi nikomu" i że "wysoko go ceni".

- Film "Tylko nie mówi nikomu" zrobił na mnie ogromne, przygnębiające wrażenie - powiedział.



W tym kontekście Scicluna przypomniał słowa Jana Pawła II.

- Powtórzę tutaj słowa wielkiego syna polskiej ziemi, św. Jana Pawła II, który powiedział, że nie ma miejsca w kapłaństwie i w życiu zakonnym dla tych, którzy krzywdzą dzieci - dodał duchowny.

Apel o wysłuchanie ofiar

- Dlatego dziś rano, kiedy rozmawiałem z polskimi biskupami, w bardzo jasny sposób chciałem przekazać im takie przesłanie, że ten dokument (wytyczne KEP - przyp. red.) bardzo dobrze, że powstał i on jest bardzo dobrej jakości, ale teraz należy uczynić wszystko, aby to, co zapisano, rzeczywiście było wdrażane w życie - podkreślił abp Scicluna.

Zaapelował, aby - zgodnie z dokumentem - ofiary zostały wysłuchane. - Należy się nad nimi pochylić, należy przeprowadzić odpowiednie postępowania"- powiedział.



"Najważniejszy punkt obrad"

Po konferencji abp Scicluna udał się do Wrocławia na spotkanie z delegatami, którzy w każdej diecezji i zgromadzeniu zakonnym odpowiadają za kwestie ochrony dzieci i młodzieży. Jak zapowiedział wcześniej rzecznik KEP jest to "najważniejszy punkt obrad".

Zdjęcie Abp Charles Scicluna przemawia do polskich biskupów; autor: episkopat.pl /