​Abp Skworc: To się nie powinno było zdarzyć

"Na początku roku szkolnego wejdą w życie opracowane w archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej zasady ochrony dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem" - poinformował podczas Pielgrzymki Kobiet i Dziewcząt w Piekarach Śląskich, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. "To się nie powinno było zdarzyć. To się nie może wydarzyć więcej" - podkreślił.

Doroczna pielgrzymka kobiet do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich to - obok pielgrzymki mężczyzn - jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. Gromadzi na piekarskim wzgórzu tysiące wiernych, a także przedstawicieli władz.

Witając pątniczki, hierarcha przypomniał, że w 1989 roku została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku konwencja o prawach dziecka. Jak ocenił, od tego czasu w wielu wymiarach sytuacja dzieci poprawiła się, jednak niestety coraz więcej najmłodszych staje się ofiarami w konfliktach zbrojnych.

"Możemy też dodać, iż staramy się, aby dzieci były bardziej bezpieczne i chronione przed przestępstwami i nadużyciami. Właśnie w archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej zostały opracowane i wydane zasady ochrony dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem" - powiedział abp Skworc.

Jak dodał, wejdą one w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Do zapoznania się z nimi i do zobowiązania się do ich ścisłego przestrzegania, zostaną wezwani wszyscy pracujący w Kościele, w imieniu Kościoła w szkole, i pracujący z najbardziej bezbronnymi grupami społecznymi.

"Nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu"

"To znaczący krok w kierunku bezpiecznego środowiska dla dzieci. Dlatego też zachęcam - jako że wszyscy tworzymy Kościół - do zapoznania się z tymi regulacjami, do ich przestrzegania, aby przestrzeń Kościoła dla dzieci i młodzieży była bezpieczna" - wskazał.

We wprowadzeniu do tego dokumentu pt. "Świadomość, zapobieganie, reagowanie" biskupi - katowicki i gliwicki - napisali: "Nie jesteśmy w stanie ani cofnąć czasu, ani nawet skutecznie zadośćuczynić za krzywdy i zaniedbania. Możemy natomiast spróbować nauczyć się czegoś na własnych błędach. Musimy się uczyć głębokiego współczucia wobec ofiar - takiego, które każe płakać wraz z nimi, ale też wraz z nimi się gniewać: 'To się nie powinno było zdarzyć. To się nie może wydarzyć więcej'".

"Ostatnie zdanie wyznacza nasze obecne zadanie: 'To się nie może więcej wydarzyć!'. Aby tak było, działania prewencyjne, zapobiegawcze, zostaną dostosowane do sytuacji naszych parafii, ruchów, duszpasterstw, ale też te zasady powinny zostać powszechnie przyjęte, i o to was proszę" - powiedział abp Skworc.