Lider Wiosny Robert Biedroń, po deklaracjach szefa PO Grzegorza Schetyny ws. walki z pedofilią, zadał mu publicznie pytania, ilu księży-pedofilów skazano w czasach rządów PO-PSL. Z kolei kandydatka Wiosny w wyborach do PE napisała, że szef PO powinien przeprosić za ignorowanie tematu pedofilii.

Zdjęcie Lider partii Wiosna Robert Biedroń / Grzegorz Michałowski /PAP

W sobotę na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego na kanale YouTube premierę miał dokument "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

Reklama

W niedzielę podczas konwencji Koalicji Europejskiej w Szczecinie przewodniczący PO Grzegorz Schetyna mówił m.in. że "każdy, kto podnosi rękę na polskie dzieci, podnosi rękę na państwo polskie".

"Parasol ochronny trzeba rozpiąć nad dziećmi, żeby nie padały ofiarami pedofilii, nad kobietami, żeby je chronić przed przemocą, wreszcie nad zwykłymi ludźmi, żeby czuli się bezpiecznie. I my to zrobimy. Każda ofiara przestępstwa będzie wiedziała, że stoi za nią murem jej państwo, nasze wspólne państwo" - mówił szef PO. "Walka z pedofilią to nie jest walka z Kościołem. Ale w obronie dzieci nie cofniemy się przed nikim" - zapowiedział Schetyna.

Do wypowiedzi Schetyny odniósł się lider Wiosny Robert Biedroń, który za pomocą Twittera zadał pytania liderowi PO. "1)Ilu księży-pedofili skazano w latach 2007-2015? 2) Udowodnijcie wreszcie, co jest ważniejsze dla @Platforma_org - poparcie Kościoła i kilka pp. (punktów procentowych - PAP) w sondażach czy godność ofiar i dobro dzieci?" - napisał Biedroń.

Scheuring-Wielgus: To się nie broni

Również aktywna w tej sprawie była posłanka koła Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus, która jest "dwójką" na warszawskiej liście Wiosny do Parlamentu Europejskiego. Odpowiadając na Twitterze posłanka pisała m.in., że "każdy z polityków, który teraz wykorzystuję tragedię ofiar księży pedofilów, której nie zauważał przed premierą filmu, niech chociaż zamilknie", a także, w odpowiedzi na wpis internautki, że "Tak źle, tak niedobrze. Wyobrażam sobie, co by się działo, gdyby szef największej partii opozycyjnej przemilczał temat", kandydatka Wiosny odpowiedziała: "Szef największej partii powinien dzisiaj przede wszystkim przeprosić wyborców, że nie dostrzegał problemu i go ignorował".

"Biedroń wielokrotnie mówił o rozliczeniu Kościoła. Łatwo znaleźć. Schetyna mówi na razie o rozliczeniu pedofilii, nie wymieniając Kościoła. To się nie broni" - napisała także Scheuring-Wielgus.



Biedroń chce powołania parlamentarnej komisji

"Będziemy żądali powołania parlamentarnej komisji do spraw zadośćuczynienia ofiarom kościoła katolickiego. Komisji, która ma zbadać wszystkie przypadki naruszenia prawa w stosunku do dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pedofilii. Komisji, która będzie służyła temu, by przygotować raport szczegółowy na ten temat. Na czele komisji powinien stać przewodniczący wybierany przez Sejm za zgodą Senatu, w składzie której będą przedstawiciele wszystkich partii zasiadających w parlamencie, a w roli obserwatorów Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. W proponowanym budżecie na 2020 rok zagwarantować na jej prace 5 mln złotych" - powiedział Robert Biedroń na niedzielnej konferencji prasowej w Opolu.

"Zobaczyliśmy coś, co przez wiele lat było zamiatane pod dywan. Zobaczyliśmy coś, od czego przez wiele lat odwracali wzrok politycy. Politycy, z którymi umawialiśmy się, że będą stali na straży naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych dzieci, bezpieczeństwa naszej młodzieży. Politycy, z którymi umawialiśmy się, że będą stali na straży konstytucji, która mówi o rozdziale państwa od kościoła, która mówi o autonomii tych instytucji, która mówi że Polska jest państwem prawa. Niestety, trzecia Rzeczypospolita nie zdała tego egzaminu. Okazuje się, że przez lata była jedna grupa, która cieszyła się niezwykłymi przywilejami, która była przez polityków konsekwentnie chroniona. I bez znaczenia, czy byli to politycy lewicowi, centrowi, liberalni, konserwatywni, narodowi. Wszyscy politycy przez 30 lat naszej demokracji ukrywali ten przerażający dramat" - powiedział polityk.