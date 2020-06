Odezwa grupy wiernych z Polski, opublikowana na łamach włoskiego dziennika "La Repubblica", dotarła do papieża Franciszka. "Ojciec Święty został poinformowany o apelu i modli się za tych, którzy go wystosowali" - przekazał rzecznik Watykanu Matteo Bruni w oświadczeniu przekazanym agencji Associated Press.

W poniedziałek 29 czerwca włoski dziennik "La Repubblica" opublikował apel grupy wiernych z Polski do papieża Franciszka, by interweniował w związku z problemem wykorzystywania seksualnego w kościele w Polsce.

Jak przekazał watykański rzecznik, odezwa dotarła do papieża Franciszka.



"Kościół musi zrobić wszystko, co możliwe, aby zastosować normy kanoniczne, ujawnić przypadki nadużyć i ukarać winnych popełnionych zbrodni" - dodał Bruni.



"Spójrz z troską na Kościół w Polsce"

"Ojcze Święty Franciszku! Odbuduj nasz Kościół! Błagamy Cię!" - wzywają autorzy odezwy opublikowanej 29 marca we włoskiej gazecie.



"Spójrz z troską na Kościół w Polsce, gdzie zostały potwierdzone przypadki pedofilii, a lojalność wobec instytucji jest ślepa i głucha, ważniejsza od dobra ofiar. Brak zdecydowanej reakcji kościelnej hierarchii wobec zawiadomień o karygodnych zachowaniach przypisywanych niektórym biskupom jest powodem publicznego zgorszenia i szkodzi dobru Kościoła" - napisali sygnatariusze apelu.

Prośba o interwencję Stolicy Apostolskiej

Jak dodali, "rozbija to jego jedność, ponieważ dzieli nas na tych, którzy martwią się wizerunkiem instytucji i tych, którym leży na sercu dobro ofiar".



"Prosimy o interwencję Watykanu. Zwracamy się do Ciebie, Ojcze Święty. Uleczmy rany. Dość krzywd" - głosi odezwa, pod którą widnieje napis: "Wierni Kościoła w Polsce".



W gazecie znalazło się też wyjaśnienie, że w zbiórce pieniędzy na publikację apelu wzięło udział 635 wiernych, wspierając inicjatywę "Zranieni w Kościele".

