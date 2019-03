Pierwszy piątek Wielkiego Postu jest dniem modlitwy i postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. To kontynuacja drogi podjętej przez Episkopat Polski, wyrażonej w stanowisku: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i społeczeństwie – powiedział PAP rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Ojciec Święty 30 czerwca 2015 r. zwrócił się z apelem do krajowych konferencji biskupich o zorganizowanie w poszczególnych krajach Dni Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski, na wniosek Prezydium, zorganizowała taki dzień 3 marca 2017 roku. Zgodnie zaś z decyzją podjętą na 380. Zebraniu Plenarnym w Płocku jesienią 2018 roku pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie dniem modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich.

"Dzień modlitwy i postu za grzech wykorzystywania seksualnego nieletnich jest kontynuacją poprzednich inicjatyw modlitewnych. Pierwsza w Polsce liturgia pokutna za grzechy i przestępstwa wykorzystywania seksualnego w Kościele miała miejsce w 2014 roku w Krakowie" - przypomniał rzecznik episkopatu.

Postanowienie KEP

Przypomniał też, że w "Stanowisku KEP w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych" z 19 listopada 2019 roku czytamy: "zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie odtąd dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu we wszystkich naszych diecezjach".

Na tegoroczny pierwszy piątek Wielkiego Postu, zarówno Komisja Duszpasterstwa KEP jak i Centrum Ochrony Dziecka przygotowały propozycje tekstów Drogi Krzyżowej, które są przeznaczone do wykorzystywania duszpasterskiego wedle uznania.

"Na początku Wielkiego Postu jesteśmy wezwani przez pasterzy Kościoła w Polsce do modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich" - podkreśla rzecznik Episkopatu. Biskupi proszą, aby "szczera modlitwa, ofiarowana w tej intencji, wyrzeczenie i pokuta oraz hojna jałmużna udzielana ubogim otwierała nasze serca na ducha autentycznego nawrócenia (...), byśmy walczyli z wszelkimi nadużyciami (...) we wszystkich środowiskach, szczególnie zaś we wspólnotach kościelnych, w których żyją i wzrastają dzieci" - czytamy na początku rozważań Drogi Krzyżowej przygotowanej przez Komisję Duszpasterstwa.

"Nigdy więcej"

W rozważaniach Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy Wynagradzającej i Postu, przygotowanych przez Centrum Ochrony Dziecka (autorstwa jezuity o. Józefa Augustyna), podkreśla się, że "dla Kościoła sprawa wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne ma nie tylko wymiar prawno-karny i społeczny, ale również moralno-duchowy, stąd wezwanie do modlitwy pokutnej". Ma ona, jak napisał papież Franciszek w Liście do Ludu Bożego, "rozbudzić sumienia, solidarność i zaangażowanie na rzecz kultury ochrony oraz mówienia "nigdy więcej" wszelkim rodzajom i formom nadużyć".

"Naszą Drogę Krzyżową odprawiamy jako wynagrodzenie za grzechy ludzi Kościoła: za niewierności, zdrady i zgorszenia, którymi raniliśmy Twoje Boskie serce. Szczególnie chcemy błagać Cię o przebaczenie za najcięższe grzechy: wykorzystywanie seksualne dzieci przez niektórych z naszych współbraci i współsióstr. Kontemplując Twoją mękę poznamy lepiej bezgraniczne cierpienie, ból i rozpacz ofiar wykorzystania. Piętno poniżenia i rozpaczy, którym wykorzystania, zatruwają ich całe życie dorosłe. Krocząc śladami Twojego krzyża, chcemy dzielić ich cierpienie i upokorzenie. Niech Twoja męka pokryje głębokim wstydem nasze serca i nasze twarze, bo tylko w ten sposób możemy przestać lekceważyć grzechy i banalizować cierpienie ofiar" - czytamy w rozważaniach Drogi Krzyżowej przygotowanej przez Centrum Ochrony Dziecka.

Zwraca się w nich też uwagę na to, że zrzucanie odpowiedzialności na innych, a tym bardziej na same dzieci, jest znakiem przewrotności i pychy, która czyni nas współwinnymi 'czynów diabła' (papież Franciszek).Podkreśla się w nich także, że do grzechu nadużyć seksualnych wobec dzieci przez księży łatwiej dochodzi w tych wspólnotach kapłańskich, w których "istnieje tolerancja na każdy inny grzech, a przełożeni są bardziej administratorami niż ojcami duchowymi i pasterzami pasterzy". Krycie i usprawiedliwianie nieprawości kapłanów przez ich przełożonych jest tak samo wielkim grzechem, jak ten, który usiłują ukryć. Ale nigdy nie ukryją ani cudzego, ani własnego grzechu przed oczami Tego, który 'patrzy z nieba i widzi wszystkich synów człowieczych'".

Tekst rozważań rozesłano do wszystkich diecezji

Jest w nich zawarty również apel, by ta Droga Krzyżowa stała się "rachunkiem sumienia dla nas wszystkich: duchownych i świeckich, przełożonych i podwładnych".

Tekst rozważań Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy Wynagradzającej i Postu został rozesłany do wszystkich diecezji w Polsce do wykorzystania przez duszpasterzy.

Do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej zachęcił świeckich, duchownych i osoby konsekrowane prymas Polski abp Wojciech Polak. W informacji zamieszczonej na stronie internetowej metropolita gnieźnieński zaapelował, aby wierni przeżyli ten czas jako "dzień modlitwy, pokuty i postu za grzechy, które dotyczą krzywdzenia małoletnich popełniane przez niektórych duchownych".

"W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej w naszych parafiach chcemy modlić się, polecając Bogu wszystkich skrzywdzonych, okazując im w ten sposób naszą bliskość i miłość. Będziemy też modlić się za sprawców tych okropnych przestępstw, prosząc Boga, aby dał im wrażliwość sumienia, by stanęli w prawdzie wobec Boga, Kościoła i drugiego człowieka, uznali swój grzech i podjęli pokutę i konieczne zadośćuczynienie" - podkreślił abp Polak. Prymas będzie przewodniczyć modlitwie w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich w katedrze gnieźnieńskiej o godzinie 17.30.

O udział w nabożeństwach przebłagalnych za grzechy wykorzystania seksualnego prosił w liście do księży biskup płocki Piotr Libera, który będzie przewodniczył w płockiej katedrze nabożeństwu Drogi Krzyżowej o godz. 17.00.

W archidiecezji warszawskiej Drogę Krzyżową w ramach Dnia modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich poprowadzi w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela bp Rafał Markowski. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński odprawi w tej intencji Drogę Krzyżową w Katedrze Warszawsko-Praskiej o godz. 19.00.

Drogę Krzyżową z udziałem biskupów i księży, mającą wymiar "przebłagania, ekspiacji i prośby" odprawi o godz. 20.00 w Archikatedrze Lubelskiej abp Stanisław Budzik. Z kolei w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach nabożeństwu Drogi Krzyżowej w intencji osób dotkniętych przemocą ze strony duchownych i innych ludzi Kościoła o godz. 17.00 przewodniczyć będzie metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

W zaproszeniu do udziału w Dniu Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego, które 3 marca zostało odczytane we wszystkich parafiach archidiecezji, abp Skworc przypomniał, że papież Franciszek wzywa do rozliczenia się przez Kościół ze złem wykorzystywania seksualnego małoletnich, a nade wszystko "zachęca do nawrócenia, pokuty i modlitwy w intencji ofiar wszelkiego rodzaju nadużyć". "Niech wyrzeczenia i pokuta otworzą nasze serca na ducha autentycznego nawrócenia, byśmy, świadomi powołania do świętości, zmagali się z wszelkimi nadużyciami, we wszystkich środowiskach, szczególnie w naszej kościelnej wspólnocie" - zaapelował.