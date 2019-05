"Zjawisko pedofilii dotyczy Kościoła w sensie procentowo-promilowym w mniejszym stopniu niż wszystkich innych kategorii zawodowych i społecznych, więc jest to problem wydumany, wymyślony specjalnie po to, żeby jątrzyć" - stwierdził na antenie TVP Info europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Europoseł i kandydat PiS w wyborach do PE Jacek Saryusz-Wolski przyznał, że zjawisko pedofilii jest "straszne i należy je zwalczać".

Zdaniem polityka "opozycja totalna" szuka "tematów zastępczych", bo nie ma nic do powiedzenia w sprawach unijnych.



"Atak na Kościół jest polityczny i ma swoje własne cele, tak samo jak grzanie tematu 447. To wszystko są tematy antypisowskie" - ocenił.



Według Saruysz-Wolskiego, zjawisko pedofilii dotyczy Kościoła "w sensie procentowo-promilowym w mniejszym stopniu niż wszystkich innych kategorii zawodowych i społecznych".



"To problem wydumany, wymyślony specjalnie po to, żeby jątrzyć" - stwierdził.