Pełnomocnik Przemysława Kowalczyka adwokat Artur Nowak wysłał w piątek do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza - czytamy w "Gazecie Wrocławskiej".

Zdjęcie Abp Henryk Gulbinowicz, obecnie arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej /STANISLAW KOWALCZUK /East News

"Do takiego zawiadomienia ma prawo każda ofiara. Sprawiedliwości, choćby moralnej, można żądać po wielu, wielu latach" - mówi pełnomocnik Przemysława Kowalczyka (pseudonim Karol Chum).

"Zgłosił się do mnie Pan Przemysław Kowalczyk. Według jego relacji w czasie jego edukacji w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy, prowadzonym przez księży Franciszkanów w dniu 6 stycznia 1990 r. został wysłany przez swojego przełożonego ojca rektora Józefa Szańca z prośbą o odebranie korespondencji do Wrocławia. Miał ją odebrać w siedzibie Kurii Archidiecezji Wrocławskiej i przywieźć do Legnicy. Przełożony poprosił Pana Przemysława o to wieczorem. Na miejscu, we Wrocławiu okazało się, że korespondencja nie jest jeszcze gotowa i zaproponowano mu, że ma zostać na noc w pokoju gościnnym Archidiecezji" - brzmi treść zawiadomienia.



"W nocy, kiedy Pan Przemysław udał się na spoczynek do jego pokoju wszedł ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. Był ubrany po cywilnemu. Dopytywał się o edukację i plany związane z drogą życiową mojego klienta. W pewnym momencie zapytał go: Czy nikt mu nie robi krzywdy oraz czy nikt go nie dotykał. Potem wsunął jego rękę pod kołdrę i zaczął go dotykać w majtki i masował jego miejsce intymne (...) W chwili zdarzenia pokrzywdzony miał szesnaście lat. Z całą pewnością zachowanie się kardynała miało kontekst seksualny" - przekazuje adwokat.

Oskarżenia Karola Chuma

We wtorek na łamach "Gazety Wyborczej" wrocławski informatyk i autor wierszy Karol Chum oskarżył o molestowanie kard. Henryka Gulbinowicza.



W ubiegłym tygodniu działaczki Dolnośląskiego Kongresu Kobiet złożyły do biura Rady Miejskiej Wrocławia wniosek o odebranie kard. Henrykowi Gulbinowiczowie tytułu honorowego obywatela miasta.



Oświadczenie franciszkanów

"Imię i nazwisko 'Przemysław Kowalczyk' nie figuruje w żadnych archiwalnych dokumentach szkoły" - podał zakon franciszkanów w oświadczeniu odnoszącym się do artykułu "Gazety Wyborczej".

Jak dodano, "o. Józef nigdy nikogo po nic nie wysyłał do kard. H. Gulbinowicza". "Ani uczniów, ani dorosłych" - dodano.