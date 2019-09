Kardynał Gulbinowicz oskarżony o molestowanie. Śledztwa nie będzie

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu umorzyła z powodu przedawnienia postępowanie w sprawie formułowanych pod adresem kardynała Henryka Gulbinowicza zarzutów. Duchowny oskarżony został o molestowanie seksualne nieletniego.

Zdjęcie Abp Henryk Gulbinowicz, obecnie arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Kardynała o molestowanie seksualne oskarżył były uczeń Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy, poeta posługujący się pseudonimem Karol Chum.



Przemysław Kowalczyk zdecydował się na ujawnienie sprawy po emisji filmu braci Sekielskich "Tylko nie mówi nikomu".



Na łamach "Gazety Wyborczej" mężczyzna wyznał, że w 1990 roku, mając wówczas 15 lat, padł ofiarą księdza-pedofila, Henryka Gulbinowicza.



Kowalczyk złożył zawiadomienia w tej sprawie zarówno w kurii, jak i w prokuraturze.

We wtorek Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała o umorzeniu postępowania w sprawie kardynała Gulbinowicza z powodu przedawnienia karalności za czyn pedofilski.

"Takie mamy obecnie przepisy. Musiałem zeznać i tu, i tu, by nie okazało się, że to ja zostanę nagle przez Kościół oskarżony" - tłumaczy w rozmowie z Onetem. "Musiałem zrobić to pierwszy z pozycji ofiary. Zostaje mi jeszcze droga cywilnoprawna lub ugodowa" - powiedział.