- Tuszowanie czynów pedofilskich zraniło Kościół i wiernych - powiedział metropolita Manili, kardynał Luis Antonio Tagle, w pierwszej relacji jaka, została wygłoszona na rozpoczętym w czwartek rano w Watykanie szczycie na temat ochrony nieletnich.

Zdjęcie Kardynałowie Luis Antonio Tagle obok Norberto Rivera Carrera /Eric Vandeville /East News

Wyraźnie wzruszony filipiński hierarcha oświadczył na forum spotkania zwołanego przez papieża Franciszka i w jego obecności: "Brak odpowiedzi z naszej strony na cierpienia ofiar, posunięty aż do odrzucania i ukrywania skandalu, by chronić sprawców i instytucję, zraniło naszych ludzi, pozostawiając głęboką ranę w naszych relacjach z tymi, którym mamy służyć".

Reklama

"Rany wymagają wyleczenia" - dodał kardynał Tagle. Apelował o udzielenie pomocy ofiarom wykorzystywania zamiast niesienia jej, jak było w przeszłości, sprawcom. Mówił o potrzebie "odnowy Kościoła" i "stałego proszenia o przebaczenie".

Zaangażowany od lat w postępowania kanoniczne dotyczące pedofilii arcybiskup Malty Charles Scicluna z Kongregacji Nauki Wiary powiedział w swym wystąpieniu: "Wspólnota wiary powierzona naszej opiece musi wiedzieć, że działamy poważnie". Wierni, jak wskazywał, "muszą nas znać jako obrońców bezpieczeństwa ich, ich dzieci i młodzieży". "Będziemy ich chronić za wszelką cenę" - oświadczył abp Scicluna.

Pierwsze takie spotkanie

Tematem pierwszego dnia obrad 190 uczestników szczytu pod przewodnictwem papieża jest "odpowiedzialność".

Pierwsze w historii ogólnoświatowe spotkanie na temat walki z pedofilią w Kościele potrwa do niedzieli.

Szczyt bez arcybiskupa Gądeckiego

W materiałach przygotowanych przez Watykan na szczyt zamieszczono między innymi świadectwo nieobecnego z powodu hospitalizacji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który opowiedział o swych spotkaniach z ofiarami wykorzystywania. Jak podkreślił polski hierarcha, każde z tych spotkań "poszerzyło moją wiedzę i jeszcze bardziej uwrażliwiło na doświadczoną krzywdę".

Abp Gądecki zwrócił się też do sprawców: "Wzywam was do rachunku sumienia, do uznania waszej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi za popełnione grzechy i przestępstwa oraz do nawrócenia".

W Watykanie obecny jest zastępca przewodniczącego KEP abp Marek Jędraszewski. Biskupi wysłuchali świadectw pięciu ofiar pedofilii. Jedna z kobiet opowiedziała, że była wykorzystywana przez 13 lat przez księdza, który zmusił ją do trzech aborcji.

Z Watykanu Sylwia Wysocka