Komisja ds. badania problemu pedofilii? Sasin odpowiada

We wtorek rząd będzie dyskutował nad powołaniem komisji ds. badania problemu pedofilii we wszystkich środowiskach, nie tylko w Kościele - poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

Zdjęcie Jacek Sasin /Stefan Maszewski /Reporter

Powołanie takiej komisji zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podkreślił, że powinien być zbadany problem pedofilii we wszystkich środowiskach, nie tylko w Kościele, a szczególnie w tych środowiskach, które - jak mówił - "można określić jako środowiska szczególnie zagrożone czy szczególnej troski".

Sasin poinformował we wtorek w TVN24, że rząd we wtorek będzie dyskutował nad powołaniem tego typu komisji. "Ona powinna powstać, chociaż jest to trudne ze względów prawnych i konstytucyjnych" - dodał.

Według niego, komisja taka zbadać miałaby przypadki pedofilii we wszystkich środowiskach, a szczególnie w tych, "którym dzieci zostały powierzone". Wymienił m.in. - poza środowiskiem kościelnym - nauczycieli, wychowawców i trenerów. "Tam się te przypadki pedofilii zdarzają" - powiedział szef KSRM.