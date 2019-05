- W sprawie przypadków pedofilii w polskim Kościele oczekiwałbym spotkania episkopatu z papieżem Franciszkiem. Wydaje się, że wysłannik z Watykanu powinien przyjechać do Polski i sporządzić raport dla papieża - powiedział w poniedziałek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL był pytany w TVN24, czy zgadza się ze stwierdzeniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że "kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Polskę".

"Nie, myślę, że te słowa Jarosława Kaczyńskiego zupełnie dzisiaj w innym świetle są przedstawione i w zupełnie innym świetle wyglądają. Ja jestem człowiekiem wiary, jestem osobą wierzącą i naprawdę będę zawsze bronił wspólnoty Kościoła. Wspólnota to więcej niż hierarchowie, proboszczowie, to są wszyscy wierzący" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że nie zgadza się z atakowaniem wspólnoty Kościoła jako całości. "Hierarchowie, proboszczowie mają swoje grzechy i winy i muszą się z nich rozliczyć" - powiedział lider PSL.

Komisja ds. zbadania przypadków pedofilii?

Nawiązując do filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu", stwierdził, że pokazuje on ból i tragedię dzieci. "To nie jest atak w żaden sposób na Kościół. Obrona czci i godności człowieka jest podstawową zasadą wiary, miłość bliźniego jest podstawowym przykazaniem. Więc jeżeli ktoś występuje i robi film w obronie godności człowieczeństwa bliźniego, nie występuje przeciwko Kościołowi, tylko w jego interesie" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL był pytany, jakiej reakcji oczekiwałby ze strony polskiego episkopatu w związków z przypadkami pedofilii. "Oczekiwałbym spotkania z ojcem świętym Franciszkiem, rozmowy na ten temat całego episkopatu i decyzji ojca świętego Franciszka" - powiedział.

"Powinien być przedstawiony całościowy raport dla ojca świętego Franciszka" - dodał Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że np. w Chile przyjechał wysłannik papieża, który sporządzał taki raport ws. pedofilii.

Pytany o propozycję powołana komisji ds. zbadania przypadków pedofilii, odparł, że chciałby zapoznać się dokładnie z tą propozycją. "Komisja, w której są przedstawiciele Kościoła, nie tylko duchowieństwa, kleru, ale i wiernych, służb - policji, prokuratury, ale też ekspertów, psychologów, seksuologów - czemu nie" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Ale - jak powtórzył - wydaję się, że ze Stolicy Apostolskiej powinienem przybyć wysłannik, który sporządzi raport dla papieża.