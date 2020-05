"Władze państwowe i politycy prawie wszystkich opcji politycznych są niekonsekwentni w sprawie zwalczania pedofilii. W ubiegłym roku uchwalono powołanie komisji państwowej ds. pedofilii. Uchwalono nawet jej budżet. Dziś to jeden wielki blamaż klasy politycznej. A ofiar wciąż przybywa, choć to nie tylko problem Kościoła" - mówi w rozmowie z Onetem ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

W rozmowie dziennikarza Onetu Szymona Piegzy z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim czytamy o sytuacji Kościoła po emisji dwóch filmów braci Sekielskich - "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego".

Czy opowiadające o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez duchownych dokumenty zmieniły Kościół w Polsce? "Przełomu nie było" - ocenia ks. Isakowicz-Zaleski.

Propozycja zmian

Zdaniem duchownego same filmy niczego nie zmienią. Wskazuje jednak rozwiązanie, które mogłoby doprowadzić do przełomu. "Potrzebne są wewnętrzne reformy polskiego Kościoła. Nadzieją byłby większy udział ludzi świeckich np. w zarządzaniu sprawami finansowymi i gospodarczymi" - mówi w rozmowie z dziennikarzem Onetu.

Zdaniem ks. Isakowicza także skład delegatur biskupich do spraw ochrony nieletnich powinien ulec zmianie w taki sposób, aby jego część stanowiły osoby świeckie.

Duchowny odniósł się także do sprawy biskupa Edwarda Janiaka, który w filmie "Zabawa w chowanego" został przedstawiony jako osoba, która tuszowała przypadki pedofilii wśród księży.

"Biskup Janiak powinien podać się do dymisji. To samo powinni uczynić ci, którzy tuszowali i przerzucali sprawców do innych parafii czy diecezji" - powiedział.

"Ofiar wciąż przybywa"

Jak dodał, oczekuje również działań państwa w sprawie pedofilii w szeregach Kościoła.

"Władze państwowe i politycy prawie wszystkich opcji politycznych są niekonsekwentni w sprawie zwalczania pedofilii. W ubiegłym roku uchwalono powołanie komisji państwowej ds. pedofilii. Uchwalono nawet jej budżet. Dziś to jeden wielki blamaż klasy politycznej. A ofiar wciąż przybywa, choć to nie tylko problem Kościoła" - dodał.