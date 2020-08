Ks. Isakowicz-Zaleski: Niewyjaśniona sprawa księdza P. oskarżonego o molestowanie

Ks. Stanisław P. został odwołany z funkcji proboszcza w diecezji tarnowskiej, a po urlopie skierowany do pracy na Ukrainie. Oficjalnie rezygnacja ks. P. była dobrowolna, ale w rzeczywistości chodziło o oskarżenia pod adresem duchownego o molestowanie chłopców. Decyzje w sprawie ks. P. podejmował ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc, dziś arcybiskup katowicki - opisuje ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Ks. Stanisław P. - proboszcz w diecezji tarnowskiej - został odwołany ze stanowiska w 2002 roku. Oficjalnie - przez względy zdrowotne. Ks. Isakowicz-Zaleski pisze jednak, że chodziło o skargi, jakie do kurii wpłynęły od rodziców chłopców, którzy mieli być molestowani przez ks. P.



"Okazało się przy tym, że do molestowań chłopców, co potwierdzali niektórzy duchowni, dochodziło także w poprzednich parafiach, w których posługiwał ów ksiądz" - pisze ks. Isakowicz-Zaleski na swoim blogu.

Ks. P. po kilkumiesięcznym urlopie został skierowany do pracy w diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Wrócił do kraju w 2009 roku i trafił do jednej z parafii, gdzie nadal uczył w szkole i prowadził rekolekcje. Decyzję w jego sprawie podejmował bp Skworc.



To także do tego hierarchy pisał listy w sprawie ks. Stanisława P. pan Andrzej. Jeden w 2009 roku, kolejny w 2010. Na pierwszy nie dostał odpowiedzi, w kolejnym bp Skworc zapewniał, że nie wiedział, że ks. P. uczył w szkole po powrocie do Polski - opisuje ks. Isakowicz-Zaleski.



W 2020 r. pan Andrzej napisał do delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, abpa Wojciecha Polaka. Sekretarz arcybiskupa skierował nadawcę listu z powrotem do diecezji tarnowskiej.



Ks. P. ma dziś 67 lat i przebywa w domu księży emerytów.



Zgodnie z prawem kościelnym za zaniedbania w kwestii wyjaśniania spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich hierarcha może stracić stanowisko.