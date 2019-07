Prokuratura w Myszkowie sprawdza, czy ksiądz z Koniecpola (woj. śląskie) obcował płciowo z nieletnią. Śledztwo w tej sprawie zainicjowała kuria diecezjalna w Kielcach, która obejmuje także parafie z Koniecpola.

Informację o prowadzonym postępowaniu potwierdził w piątek Piotr Wróblewski z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

"Śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 200 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczącego obcowania płciowego z osobą małoletnią poniżej 15. roku życia. Postępowanie toczy się 'w sprawie', są prowadzone czynności dowodowe. O ich szczegółach oraz okolicznościach sprawy na tę chwilę nie możemy mówić z uwagi na dobro śledztwa" - powiedział prokurator.

Postępowanie zainicjowała Kuria Diecezjalna w Kielcach, do której należy dekanat koniecpolski. Zawiadomienie trafiło do kieleckiej prokuratury w czerwcu i zgodnie z właściwością zostało przekazane do jednostki w Myszkowie.