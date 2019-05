Kuria gdańska zapewnia, że Komisja Archidiecezjalna zajmuje się wyjaśnieniem sprawy ks. prałata Henryka Jankowskiego, oskarżonego o molestowanie seksualne małoletnich. Choć o sprawie kapelana "Solidarności" zrobiło się głośno w grudniu ubiegłego roku, wciąż nie wiadomo, jakie są ustalenia kościelnej komisji. Kuria nie informuje także szerzej o działaniach w przypadku ks. prałata Franciszka Cybuli.

Zdjęcie Ks. prałat Henryk Jankowski /STEFAN MASZEWSKI/REPORTER /East News

Na byłym kapelanie "Solidarności" ks. prałacie Henryku Jankowskim i byłym kapelanie Lecha Wałęsy ks. prałacie Franciszku Cybuli ciążą poważne oskarżenia o wykorzystywanie seksualne małoletnich. Ten ostatni w filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" przyznał się do molestowania nastolatka.



Ustalenia "dla dobra Kościoła"

Reklama

Obaj związani z Gdańskiem duchowni już nie żyją. Zamyka to drogę do wszczęcia postępowania kanonicznego. Jednak zgodnie z obowiązującymi w Kościele wytycznymi, sprawę należy wyjaśnić, jeśli "wydaje się to zasadne dla dobra Kościoła".



Jak wynika z opublikowanego wczoraj oświadczenia abpa Sławoja Leszka Głodzia, w gdańskiej archidiecezji działa komisja, która prowadzi sprawy ks. Franciszka Cybuli i ks. Henryka Jankowskiego.



Kiedy zatem opinia publiczna pozna efekt tych działań? Czy pokazanie prawdy o znanych i wpływowych kapłanach, jakimi byli ks. Jankowski i ks. Cybula, abp Głódź uznaje za działanie dla dobra Kościoła?



Zapytaliśmy w kurii. Czekamy na oficjalne stanowisko.



Oświadczenie Metropolity Gdańskiego

Pierwszą reakcją arcybiskupa Głodzia na pytanie o film braci Sekielskich, opisujący przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych katolickich, była odpowiedź: "Nie oglądam byle czego". "Proszę mnie tu nie atakować i prowokować, bo ja taki naiwny nie jestem, jak pani myśli" - odpowiedział dziennikarce TVN, pytany o to, czy wiedział o czynach pedofilskich ks. Franciszka Cybuli, byłego kapelana Lecha Wałęsy, i kiedy skończy się ukrywanie przypadków pedofilii w Kościele.

Kilka dni później hierarcha wystosował w tej sprawie oświadczenie.



"W związku z moją wypowiedzią, która miała miejsce w niedzielę 12 maja br. w Krakowie, informuję, że zaskoczony zapytaniem dziennikarskim w drodze na uroczystości użyłem niewłaściwych słów. Chcę zapewnić, że nie miały one na celu urazić ofiar pedofilii - tym bardziej te osoby przepraszam i łączę się z nimi w ich cierpieniu" - napisał abp Głódź.

Dodał, że w archidiecezji gdańskiej nie ma i nie będzie przyzwolenia na pedofilię. "Dowodem na to są podejmowane procedury cywilne i kanoniczne zgodnie z zaleceniami papieża Franciszka, Kongregacji Nauki Wiary oraz Konferencji Episkopatu Polski" - podkreślił.

Brak sumienności

Przypomnijmy, że w 2016 roku papież Franciszek wydał list apostolski, w którym przedstawił wytyczne dotyczące usuwania z urzędu kościelnego biskupa, który zaniedbywał przypadki nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich oraz niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. W dokumencie mowa, że w tych przypadkach do pozbawienia hierarchy stanowiska wystarczy "poważny brak sumienności".



Chodzi o papieski List apostolski Motu Proprio z czerwca 2016 roku "Jak kochająca matka" ("Come una madre amorevole"). Czy wszyscy biskupi w Polsce we wszystkich przypadkach wykorzystywania seksualnego przez duchownych zachowali należytą sumienność? Czy któryś z nich dopuścił się "poważnego braku sumienności", o jakim mowa w kościelnym prawie?



Choć dokument ten wszedł w życie we wrześniu 2016 roku, Kościół w Polsce wciąż nie wie, jak dokładnie interpretować jego zapisy.



Więcej na ten temat TUTAJ.

***



Zobacz, co dokładnie mówią kościelne przepisy >>> Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia

***

INICJATYWA "ZRANIENI W KOŚCIELE": Doświadczyłaś(-eś) przemocy seksualnej od ludzi Kościoła? Przygniata Cię zło, które ujawniło się w Kościele? Chcesz o tym porozmawiać? TELEFON WSPARCIA