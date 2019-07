Przed bazylikę w Licheniu wrócił pomnik Jana Pawła II. Nie ma na nim już figury ks. Eugeniusza Makulskiego, wieloletniego kustosza sanktuarium. Kapłan oskarżany jest o wykorzystywanie seksualne ministranta.

Zdjęcie Sanktuarium w Licheniu Starym /Tomasz Kawka /East News

Historia dotycząca duchownego została przedstawiona w filmie dokumentalnym braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu".



Reklama

W połowie maja, po premierze filmu, pomnik przedstawiający Jana Pawła II i ks. Makulskiego został zasłonięty przez gospodarzy sanktuarium białym materiałem. Miesiąc później monument usunięto sprzed bazyliki.



Teraz - jak informuje TVN24 - pomnik wrócił na stare miejsce. Nie ma już jednak na nim ks. Makulskiego.



W związku z filmem Sekielskiego w maju Zgromadzenie Księży Marianów wydało oświadczenie. Odnosząc się do oskarżeń formułowanych wobec ks. Makulskiego, Zgromadzenie zapewniło, że zgłoszone przypadki zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej w trybie określonym przez prawo kościelne.

"Ks. Makulski podporządkował się postanowieniom Stolicy Apostolskiej, zaś decyzją przełożonych zakonnych został odsunięty od pełnienia jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej" - poinformowało Zgromadzenie. "Głębokim bólem napełnia nas cierpienie ofiar przestępstw pedofilii popełnionych przez ludzi Kościoła. Nic nie jest w stanie wynagrodzić im tej krzywdy" - napisano także w oświadczeniu.

Wstrząsająca relacja skrzywdzonego

"Moja opowieść jest dziwna, miesza się w zatartej pamięci. Jest dziwna, wręcz niemożliwa. Straszna, jak każda historia tego typu" - relacjonuje w liście przedstawionym w filmie "Tylko nie mów nikomu" mężczyzna, odnosząc się do wydarzeń sprzed blisko 40 lat.



"Zostałem zaproszony na wieczór. Nie był to jeden wieczór. Ile ich było? Nie odtworzę tego w mojej pamięci. Stał przy biurku i mówił o tym, że ma zdolności bioenergoterapeuty, rozkładał ręce i przyciskał do siebie rozebrany. Potem kładł do łóżka. Jeśli coś jest koszmarem, to właśnie to. Jeśli jest piekło, to takie właśnie" - opisuje ofiara ks. Makulskiego.

Twórca potęgi Lichenia

91-letni dziś ks. Eugeniusz Makulski znany jest ze swojej działalności na rzecz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym. Był inicjatorem powstania tamtejszej bazyliki, która jest największą w Polsce i jedną z największych na świecie.