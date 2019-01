Panama: Papież rozmawiał z młodzieżą o pedofilii w Kościele

Pedofilia w Kościele była jednym z tematów rozmowy papieża Franciszka z grupą dziesięciorga uczestników Światowych Dni Młodzieży w czasie obiadu w sobotę w seminarium w Panamie. Opowiedziała o tym dziennikarzom Amerykanka, która zasiadła z papieżem do stołu.

Franciszek "zapewnił o poparciu swoim i Kościoła dla ofiar wykorzystywania" - tak rozmowę w seminarium San Jose relacjonowała Brenda Berenice Noriega z USA.

Wśród innych poruszonych tematów wymieniono sprawę pracy, ochrony środowiska i prawa rdzennej ludności.

Pochodzący z Indii uczestnik obiadu zapytał Franciszka, ile godzin śpi. Gdy papież odparł, że sześć, młody człowiek zachęcił go do tego, by bardziej o siebie dbał.

"Atmosfera była bardzo rodzinna" - zapewnił rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti.

W obiedzie uczestniczyło pięć kobiet i pięciu mężczyzn, reprezentujących pięć kontynentów.

