Papież Franciszek: Kościół świadom nadużyć wobec nieletnich apeluje o walkę z nimi w sieci

Kościół ma pełną świadomość powagi nadużyć seksualnych wobec nieletnich i ich skutków i czuje się zobligowany do tego, by patrzeć naprzód, dalekowzrocznie - powiedział papież Franciszek. Ojciec Święty zaapelował o walkę z pornografią dziecięcą.

W Watykanie odbyło się spotkanie na temat promowania i ochrony godności dzieci w internecie.

Papież przyjął w czwartek na audiencji uczestników zorganizowanej w Watykanie międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli największych na świecie firm internetowych, w tym Google, Facebook i Microsoft, a także organizacji zaangażowanych w ochronę nieletnich i działaczy społecznych oraz licznych osobistości. Byli wśród nich królowa Sylwia ze Szwecji i wielki imam kairskiego uniwersytetu Al-Azhar szejk Ahmad Mohammad Al-Tajib.

W wygłoszonym przemówieniu Franciszek oświadczył: "Kościół katolicki w ostatnich dekadach, w rezultacie dramatycznych doświadczeń przeżytych na swoim ciele, doszedł do żywej świadomości powagi nadużyć seksualnych wobec nieletnich oraz ich konsekwencji, cierpień, jakie wyrządzają, pilnej konieczności wyleczenia ran i zdecydowanej walki z tymi przestępstwami, a także rozwijania skutecznej prewencji".

"Stoimy wobec kwestii kluczowych dla przyszłości ludzkości"

Dlatego - dodał - Kościół "czuje się zobligowany do tego, by patrzeć naprzód, dalekowzrocznie".

"Stoimy wobec kwestii kluczowych dla przyszłości ludzkości, narzuconych przez zawrotny rozwój technologii informacji i komunikacji"- ocenił papież. Jak zaznaczył, rozwój ten daje nowe szanse, także edukacyjne najmłodszym.

"Wyzwaniem, przed jakim stoimy, jest sprzyjanie bezpiecznemu dostępowi małoletnich do tych technologii, gwarantując im jednocześnie zdrowy i spokojny rozwój, by nie padali ofiarami niedopuszczalnej kryminalnej przemocy i wpływów bardzo szkodliwych dla integralności ich ciała oraz ich ducha" - wskazał Franciszek.

"Niestety - mówił - błyskawicznie rozwija się wykorzystywanie cyfrowej technologii dla organizowania, zlecania i udziału w nadużyciach wobec nieletnich na odległość, także ponad granicami". Jak zaznaczył, skuteczne zwalczanie tych "straszliwych przestępstw" wydaje się bardzo trudne i przewyższa możliwości oraz zasoby instytucji i wyznaczonych do tego sił.

Papież o pornografii

Papież odnotował, że raptownie szerzy się pornografia w świecie cyfrowym. "Zjawisko to jest tym bardziej dramatyczne, gdyż takie materiały są szeroko dostępne również dla nieletnich przez internet i zwłaszcza urządzenia mobilne" - powiedział. Wśród skutków wymienił uzależnienie, agresywne zachowania i "głęboko zakłócone relacje uczuciowe i seksualne".

"Moralne potępienie krzywd zadanych małoletnim z powodu niewłaściwego korzystania z nowych technologii cyfrowych musi przełożyć się na konkretne i pilne inicjatywy" - wezwał Franciszek.

Ostrzegł : "Im więcej czasu mija, tym bardziej zło zakorzenia się i staje się trudne do zwalczania".

"Dlatego należy znaleźć odpowiednią równowagę między słusznym korzystaniem z wolności wypowiedzi i interesem społecznym, by zapewnić to, aby narzędziami cyfrowymi nie posługiwano się do popełniania przestępczych czynów wobec nieletnich" - zaapelował Franciszek.

Wyraził przekonanie, że wielkie firmy internetowe nie mogą całkowicie dystansować się od "wykorzystywania narzędzi, jakie wkładają w ręce swoich klientów" i wezwał je, by wzięły na siebie odpowiedzialność za to.

Zdaniem papieża właściwe byłoby też uchwalenie przepisów zobowiązujących operatorów telefonicznych do weryfikowania wieku klientów, po to, aby uniemożliwić dzieciom dostęp do stron pornograficznych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka