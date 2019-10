W piątek w Zgorzelcu rozpoczął się proces księdza Piotra M. - byłego proboszcza parafii w dolnośląskim Ruszowie, oskarżanego o molestowanie dziewczynek. Ksiądz wchodził na salę sądową, śpiewając psalm, a towarzyszyli mu modlący się wierni - informuje TVN 24.

Zdjęcie Ksiądz Piotr M. w drodze na salę rozpraw /Aleksander Koźmiński /PAP

Stacja zamieściła nagranie sprzed sali sądowej. Ksiądz idzie w asyście policji, skuty kajdankami, trzymając ręce złożone w geście modlitwy. Śpiewa przy tym psalm: "Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień".

Reklama

Księdzu towarzyszą wierni, którzy przyjechali na rozprawę, by go wspierać. W trakcie rozprawy modlili się przed salą - podaje TVN 24.

Ksiądz jest oskarżany o molestowanie dziewczynek, które przygotowywał do komunii. Do zdarzeń miało dochodzić w 2019 roku. Od momentu zatrzymania Piotra M., do prokuratury zaczęły się zgłaszać kobiety, które twierdzą, że także były wykorzystywane przez duchownego.

Śledczy mają sygnały o osiemnastu takich przypadkach - czytamy. Sam Piotr M. do winy się nie przyznaje.

Sprawa molestowania podzieliła mieszkańców Ruszowa. Część osób stoi murem za księdzem. Pojawiła się nawet zbiórka pieniędzy na adwokata, a także petycja, w której domagają się wypuszczenia go z aresztu. Niezależnie od procesu w sądzie - biskup legnicki wszczął postępowanie kanoniczne i zawiesił Piotra M. w czynnościach kapłańskich.