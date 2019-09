- Od czasu wydania papieskiego motu proprio, na moje ręce, jako delegata, wpłynęło pięć skarg na biskupów, którzy mi nie podlegają. Dlatego przekazałem je odpowiedniemu metropolicie, informując równocześnie osobę zgłaszającą, kto zgodnie z papieskim prawem zajmie się tą sprawą - powiedział w rozmowie z Interią prymas Polski abp Wojciech Polak, który pełni funkcję delegata Komisji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Prymas pytany przez dziennikarkę Interii o efekty dochodzeń w sprawach biskupów, którzy dopuścili się zaniedbań lub zatajania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych, podkreślił, że nie ma na ten temat szczegółowej wiedzy odnoście całej Polski, jednak może powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy Gniezna.

- Od czasu wydania papieskiego motu proprio na moje ręce, jako delegata, wpłynęło pięć skarg na biskupów, którzy mi nie podlegają. Dlatego przekazałem je odpowiedniemu metropolicie, informując równocześnie osobę zgłaszającą, kto zgodnie z papieskim prawem zajmie się tą sprawą. Natomiast do mnie jako metropolity gnieźnieńskiego nie wpłynęła dotąd żadna tego typu skarga na podległego mi biskupa bydgoskiego i włocławskiego - powiedział abp Wojciech Polak.

Prymas, dopytywany o zarzuty pod adresem bydgoskiego biskupa Jana Tyrawy w związku ze sprawą byłego księdza Pawła Kani, powiedział, że nikt nie złożył skargi na biskupa bydgoskiego.



- Przypadek Kani nie tyle dotyczy Bydgoszczy co Wrocławia, gdzie jeszcze jako ksiądz podlegał on metropolicie wrocławskiemu. Ten właśnie metropolita jest kompetentny do podjęcia stosownych działań wskazanych przez wspomniane wcześniej papieskie motu proprio. Ponieważ ta sprawa jego dotyczy, przejąłby ją wówczas najstarszy święceniami biskup tej metropolii. Tak mówią papieskie przepisy - podkreślił prymas.

Justyna Kaczmarczyk Abp Wojciech Polak: Mamy wiele do zrobienia



- Po zgłoszeniu takiej sprawy do Stolicy Apostolskiej otrzymywane są konkretne wytyczne. Metropolita ma sprawę zbadać i wyniki dochodzenia przedstawić Watykanowi. Prowadzenie tego procesu jest pod ścisłym nadzorem Kongregacji Nauki Wiary i dalsze działanie zależne jest od instrukcji Stolicy Apostolskiej. Gdy upłynie trochę czasu, na pewno będziemy o tym rozmawiać z arcybiskupami. Zobaczymy, jakie będziemy mieć w tej kwestii doświadczenie - powiedział w rozmowie z Interią abp Polak pytany, czy opinia publiczna będzie informowana o wynikach takich dochodzeń.

"Wstrząsający wywiad Prymasa. Już teraz zgłoszono pięć przypadków zatajanie spraw molestowania seksualnego przez biskupów. A będzie gorzej, bo we wszystkich krajach sprawa ma charakter kuli śnieżnej. Im dłużej trwa debata, tym więcej ofiar ma odwagę mówić" - skomentował na Twitterze Tomasz Terlikowski.



List papieża Franciszka umożliwia dymisjonowanie biskupów

W 2016 roku papież Franciszek wydał list apostolski, w którym przedstawił wytyczne dotyczące usuwania z urzędu kościelnego biskupa, który zaniedbywał przypadki nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich oraz niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. W dokumencie mowa, że w tych przypadkach do pozbawienia hierarchy stanowiska wystarczy "poważny brak sumienności".



Co mówi watykańskie prawo?

Z artykułu pierwszego Listu apostolskiego papieża Franciszka z czerwca 2016 roku "Jak kochająca matka" ("Come una madre amorevole") wynika, że:

"§ 1. Biskup diecezjalny, eparcha lub ten, na kim - choćby tymczasowo - spoczywa odpowiedzialność za Kościół partykularny albo za inną wspólnotę wiernych zrównaną z nim w myśl kan. 368 KPK i kan. 313 KKKW, może być w sposób prawny usunięty ze swego urzędu, jeśli wskutek zaniedbania dokonał lub zaniechał czynów, które wyrządziły poważne krzywdy innym, czy to osobom fizycznym, czy całej wspólnocie. Może to być krzywda fizyczna, moralna, duchowa lub majątkowa.

§ 2. Biskup diecezjalny lub eparcha może zostać usunięty tylko wtedy, gdy obiektywnie w bardzo poważnym stopniu uchybił sumienności, której wymaga od niego jego urząd duszpasterski, nawet jeśli nie było w tym jego poważnej winy moralnej.

§ 3. W przypadku nadużyć wobec nieletnich lub bezbronnych dorosłych wystarczy, że był to poważny brak sumienności (pogrubienie - red.)

§ 4. Z biskupem diecezjalnym i eparchą są zrównani wyżsi przełożeni instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim."

"Wy jesteście światłością świata"

7 maja papież Franciszek wydał dekret pt. "Wy jesteście światłem świata". W dokumencie tym Franciszek zalecił wszystkim diecezjom uruchomienie w ciągu roku łatwo dostępnego systemu przyjmowania zgłoszeń o nadużyciach.