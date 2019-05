Przestępstwo pedofilii nie będzie podlegało przedawnieniu? Bielan komentuje

"Można dyskutować nad tym, by przestępstwo pedofilii nie podlegało przedawnieniu" - powiedział w poniedziałek w Radiu Zet wicemarszałek Senatu Adam Bielan (PiS).

Zdjęcie Adam Bielan /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Bielan został zapytany, czy przestępstwo pedofilii nie powinno podlegać przedawnieniu. "Możemy o tym również dyskutować" - odpowiedział. "Jestem za tym, żeby tak obrzydliwe przestępstwo karać jak najbardziej surowo" - dodał wicemarszałek Senatu.

W myśl art. 200 Kodeksu karnego, kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do 12. Przestępstwo takie przedawnia się po 10 latach.

Dyskusję dotyczącą molestowania niepełnoletnich wywołała premiera filmu dokumentalnego "Tylko nie mów nikomu", która miał miejsce w sobotę na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego na kanale YouTube. Przedstawiono tam przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Do poniedziałku film miał prawie siedem milionów odsłon.