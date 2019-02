Fundacja "Nie lękajcie się" ogłosiła w czwartek listę 24 polskich hierarchów, wśród nich dwóch kardynałów, którym zarzuca ukrywanie pedofilii i przenoszenie sprawców. Raport ogłoszony został w Rzymie w pierwszym dniu watykańskiego szczytu na temat walki z pedofilią.

Zdjęcie Marek Lisiński, prezes fundacji "Nie lękajcie się" /Lukasz Piecyk/REPORTER /East News

"Raport na temat naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych" otrzymał w środę papież Franciszek od przedstawicieli fundacji "Nie lękajcie się".

Na liście przedstawionej podczas konferencji prasowej w Rzymie zamieszczono nazwiska dwóch kardynałów: Henryka Gulbinowicza i Kazimierza Nycza. Jest też m.in. kilkunastu arcybiskupów, nieżyjących, seniorów oraz obecnie pełniących funkcje, wśród nich: Tadeusz Gocłowski, Sławoj Leszek Głódź, Marian Gołębiewski, Józef Górzyński, Wojciech Ziemba, Edmund Piszcz, Henryk Hoser, Marek Jędraszewski, Juliusz Paetz, Józef Michalik, Zygmunt Kamiński, Marian Przykucki, Stanisław Wielgus.

Są także biskupi: Ignacy Jeż, Jan Tyrawa, Andrzej Dziuba, Alojzy Orszulik, Jacek Jezierski, Jan Wątroba, Stanisław Stefanek, Andrzej Suski i Andrzej Czaja.

Obecny na konferencji prasowej fundacji, zorganizowanej niedaleko Watykanu, rzecznik polskiego episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powiedział dziennikarzom, że nie może skomentować raportu, gdyż go nie zna.

W konferencji prasowej uczestniczyli prezes fundacji "Nie lękajcie się" Marek Lisiński, a także jej członkinie: Agata Diduszko-Zyglewska, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus i Anna Frankowska.

"Domagamy się otwarcia archiwów polskiego Kościoła i przekazania wszystkich informacji o księżach - sprawcach świeckim organom ścigania, ponieważ Kościół nie może stać ponad prawem" - oświadczyli przedstawiciele Fundacji.

"Księża tak jak wszyscy inni obywatele podlegają przepisom prawa krajowego i Kościół jako instytucja musi zacząć respektować ten fakt" - podkreślili.

Autorzy raportu zaapelowali o "odsunięcie od władzy w polskim Kościele i pociągnięcie do odpowiedzialności tych hierarchów, którzy przyczynili się do krzywdy dzieci, która trwa do dziś".

Przypomnieli także wcześniejsze postulaty ofiar księży pedofilów, wśród nich ten, by powołać niezależną od Kościoła katolickiego komisję, która zajmie się przeanalizowaniem skali kościelnej pedofilii w Polsce i wypracuje rozwiązania chroniące dzieci w przyszłości.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

Raport można przeczytać pod tym adresem.