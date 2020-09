Resort sprawiedliwości zmienia zdanie. Zakaz publikacji anulowany

Wiceminister Marcin Romanowski anulował decyzję o braku zgody na publikację artykułu dr Ewy Kusz "Profilaktyka wykorzystywania seksualnego w Kościele Katolickim", który miał ukazać się w kwartalniku "Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka" - przekazało Interii Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zdjęcie Po nagłośnieniu sprawy przez Interię resort sprawiedliwości cofnął wcześniejszą decyzję /Wojciech Stróżyk /East News

"Decyzja o braku zgody na publikację artykułu 'Profilaktyka wykorzystywania seksualnego w Kościele Katolickim", który miał ukazać się w kwartalniku "Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka', w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości, zapadła bez wiedzy kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy wiceminister Marcin Romanowski anulował tę decyzję" - poinformował resort.



Wcześniej - o czym pisaliśmy wczoraj - artykuł został zdjęty przez redakcję kwartalnika z powodu braku zgody grantodawcy, czyli Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Stwierdzono, że "Fundusz Sprawiedliwości nie może zaakceptować go w takim kształcie z uwagi na znamiona tez, które równocześnie można zinterpretować jako wynikające z uprzedzenia, a zatem podpadające pod chrystianofobię".

Dlaczego resort sprawiedliwości ingerował w zawartość naukowego periodyku?

- Jako fundacja musimy zatwierdzać produkty działań, powstające w ramach różnych dotacji. W umowach - w tej także - pojawił się punkt, gwarantujący ministerstwu taką kontrolę. Zapis ten znalazł się w artykule dotyczącym informowania. To standardowe działanie. Chodzi o to, by instytucje dobrze informowały o grantodawcy, odpowiednio eksponowały jego logo, nazwę, itd. Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości zinterpretowało ten zapis, jako dający im prawo do merytorycznej interwencji i oprotestowało tekst - opisywała w rozmowie z Interią Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja jest wydawcą kwartalnika, które zamówiło artykuł u dr Kusz.

"Minister Romanowski podziela krytyczną ocenę artykułu, który zgodnie z warunkami umowy podpisanej między dysponentem Funduszu a jego beneficjentem - Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę - powinien mieć charakter naukowej analizy a nie tekstu publicystycznego. Uważa jednak, że odpowiedzialność za jakość publikowanych materiałów ponosi beneficjent konkursu" - przekazało nam Ministerstwo Sprawiedliwości.



Autorka - Ewa Kusz - to psycholog i seksuolog od lat zajmująca się problemem wykorzystywania seksualnego w Kościele, wicedyrektor działającego przy jezuickiej Akademii Ignatianum Centrum Ochrony Dziecka. Dyrektorem COD jest o. Adam Żak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.



Artykuł "Profilaktyka wykorzystywania seksualnego w Kościele Katolickim" przed publikacją uzyskał dwie pozytywne recenzje naukowe.



Justyna Kaczmarczyk



