RMF: Państwowy order odebrany księdzu pedofilowi na wniosek ofiary

Ksiądz profesor Walerian S. został pozbawiony odznaczenia państwowego na wniosek ofiary swoich pedofilskich działań. Kancelaria Prezydenta potwierdziła wczorajszą informację RMF FM o odebraniu byłemu wykładowcy KUL Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Ksiądz miał się dopuszczać czynów pedofilskich w latach 1986-1994.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Grzegorz Bukala /Reporter

O odebranie księdzu Walerianowi S. wszystkich orderów i odznaczeń wnioskował do prezydenta w kwietniu pan Piotr, ofiara jego pedofilskich zachowań. Wniosek został wysłany do Kancelarii Prezydenta m.in. na podstawie wyroku, nakazującego księdzu skierowanie do niego pisemnych przeprosin.

W marcu Sąd Apelacyjny w Lublinie nakazał pozwanemu przez pana Piotra księdzu wystosowanie do niego listu, zawierającego dokładnie zredagowane przeprosiny. W maju ksiądz S. wykonał wyrok, o czym pan Piotr także poinformował Kancelarię Prezydenta.

"Jako ksiądz naruszył moją godność i nietykalność cielesną. Byłem wtedy dzieckiem. W postępowaniach sądowych udowodniłem, że wyżej wymieniony molestował mnie seksualnie" - pisał pan Piotr do prezydenta. Dodał, że same czyny uległy wprawdzie przedawnieniu i ich sprawca formalnie nie jest osobą karalną, ale trudno sobie wyobrazić, żeby odznaczenia nosiła osoba skalana niegodziwymi zachowaniami wobec dziecka.

Prezydent Duda zgodził się z ofiarą pedofila i pozbawił księdza orderu podpisanym przed tygodniem postanowieniem.