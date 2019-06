Rząd chce powołać nowy urząd, który zajmie się walką z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich. Projekt wkrótce ma ujrzeć światło dzienne - dowiaduje się KAI.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /Radek Pietruszka /AFP

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, prace nad projektem są już na ukończeniu. Trwa ocena skutków regulacji.

Projekt ma być realizacją zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o powołaniu państwowej komisji ds. zbadania przypadków pedofilii, nie tylko w Kościele ale też w innych środowiskach. Organ miał mieć uprawnienia śledcze.



Szef rządu złożył obietnicę pod koniec maja, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w odpowiedzi na film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu".



PO i Fundacja "Nie Lękajcie Się" domagała się powołania państwowej komisji, która zajęłaby się przypadkami pedofilii wśród księży.



Na razie nie wiadomo, kiedy Sejm zajmie się projektem. Do końca kadencji zostały jeszcze tylko trzy posiedzenia.



Jeśli wpłynie do Sejmu w tej kadencji, ale posłowie nie zdążą się nim zająć, po wyborach cała procedura będzie musiała rozpocząć się od nowa.