Zwyrodniałe, obrzydliwe, okrutne i bestialskie przestępstwo, zachowanie społeczne - na czele z pedofilią - będzie bardzo surowo napiętnowane, jeszcze dużo bardziej surowo, niż jest obecnie w Kodeksie karnym - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Rząd planuje zaostrzenie kar za czyny pedofilskie, m.in. podwyższenie górnej granicy kar z 25 do 30 lat i wieku prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki (P) i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (L) podczas konferencji prasowej na temat zaostrzenia kar za czyny pedofilskie / Leszek Szymański /PAP

W KPRM zwołano konferencję prasową, podczas której o szczegółach zmian mówią: premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Premier powiedział na wspólnej konferencji prasowej z ministrem Ziobrą - po posiedzeniu rządu - że kwestia związane z nowelizacją Kodeksu karnego dyskutował z nim już w zeszłym roku. "W szczególności o zaostrzeniu kary za najbardziej okrutne, bestialskie potraktowanie ofiar przez zbrodniarzy i o nieuchronności kary" - wskazał Morawiecki.

"Zwyrodniałe, obrzydliwe, okrutne i bestialskie przestępstwo, zachowanie społeczne - na czele z pedofilią - będzie bardzo surowo napiętnowane, jeszcze dużo bardziej surowo, niż jest obecnie w Kodeksie karnym" - oświadczył szef rządu.

Jak zaznaczył, zasadniczym założeniem, które legło u podstaw prac nad nowelizacją Kodeksu karnego, była "potrzeba i konieczność ochrony prawno-karnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne, jak życie, zdrowie, wolności seksualne czy własność".

"Jest też rzeczą oczywistą dla naszego rządu, że prawo karne musi służyć zaspokojeniu poczucia bezpieczeństwa społecznego" - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że nie może też być tak, że będzie "rozdział między surowością kary, a jej nieuchronnością". "Do tej pory bardzo często mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że kara była z jednej strony dość zauważalna, ale decyzje zapadały w zawieszeniu" - powiedział premier.

Przekonywał, że "znakiem firmowym" PiS jest "sprawiedliwa kara, sprawiedliwe podejście do czynów przestępczych".

Jakie zmiany?

Najważniejsze zmiany proponowane przez rząd to:

1. brak przedawnienia w sprawach związanych z wykorzystywaniem nieletnich

2. podwyższenie wieku prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat

3. wprowadzenie możliwości orzekania kary więzienia za pedofilię od 5 do 30 lat

4. jeśli skrzywdzone dziecko pozostawało pod opieką przestępcy, za przestępstwo będzie grozić minimum 8 lat więzienia

5. wprowadzenie trybu szczegółowego, który umożliwi orzeczenie dożywocia, jeśli następstwem zgwałcenia będzie śmierć dziecka



6. wprowadzony zostanie zakaz kontaktowania się pedofila z jego ofiarą, który sąd będzie orzekał zawsze na wniosek pokrzywdzonego

7. we wpisie do elektronicznego rejestru będzie informacja o tym, jaki zawód wykonywał pedofil w momencie popełnienia przestępstwa

Przyjęta we wtorek obszerna nowelizacja Kodeksu karnego zakłada m.in. podwyższenie górnej granicy kar za pedofilię z 25 do 30 lat.



Ponadto, jak przekazał Zbigniew Ziobro, planowane jest podwyższenie wieku prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Dodał przy tym, że jednocześnie wprowadzony zostanie zapis, który "pozwoliłby sądom nadzwyczajnie łagodzić karę bądź odstąpić w ogóle od jej wymierzenia kiedy relacja wieku między sprawcą a ofiarą byłaby niewielka".

"Chodzi o te sytuacje, które są uzasadnione okolicznościami i dają podstawę sądowi do innej oceny czynu niż to ma miejsce często właśnie w tych przypadkach, które w pierwszej kolejności przede wszystkim chcemy chronić - znacznie skuteczniej niż miało to miejsce wcześniej" - powiedział Ziobro.

Zgodnie z nowelizacją, zgwałcenie osoby małoletniej poniżej 16 lat będzie zagrożone karą od 5 do 30 lat pozbawienia wolności. Jeżeli zaś osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, to wówczas dolna kara jest podwyższona do 8 lat.

"W sposób bardzo fundamentalny zmieniamy, ale też i zaostrzamy przepis dotyczący odpowiedzialności za gwałt na dziecku. Dzisiaj był to przepis, który przewidywał dwa typy czynów, czyli w trybie podstawowym było to zagrożenie karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. W trybie kwalifikowanym, czyli tym takim surowszym, popełnionym ze szczególnym okrucieństwem od 5 do 15 lat pozbawienia wolności" - mówił Ziobro.

Poinformował, że w proponowanym przez rząd projekcie zmian w prawie karnym wprowadza się "więcej szczegółowych różnicowań - w zależności od wieku osoby pokrzywdzonej i sposobu działania sprawcy". "Dla przykładu wprowadzamy taką zasadę, że zgwałcenie osoby małoletniej poniżej lat szesnastu jest zagrożone karą od 5 do 30 lat pozbawienia wolności, natomiast jeżeli osoba zgwałcona, małoletnia poniżej lat 16 pozostawała pod pieczą sprawcy, to wówczas kara w dolnych granicach jest zdecydowanie podwyższana - do 8 lat pozbawienia wolności" - powiedział.

Ziobro podkreślił, że dolne granice są ważniejsze, bo wokół dolnych granic często oscyluje orzecznictwo sądu. "Dlatego też będąc konsekwentnym wprowadzamy rozwiązanie, że zgwałcenie (osoby) małoletniej poniżej lat 16, które było połączone ze szczególnym okrucieństwem w dolnych granicach będzie zagrożone karą od 10 lat pozbawienia wolności do lat 30, czyli nie jak dzisiaj od 5 do 15" - zaznaczył.

Szef MS mówił także, że wprowadzony zostanie tryb szczegółowy, który mówi o następstwie, którym jest śmierć osoby pokrzywdzonym. "W takim wypadku można orzec karę również dożywotnie pozbawienia wolności wobec sprawcy tego rodzaju przestępstwa" - dodał.



Szef MS zaznaczył, że przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Kk jest "bardzo gruntowny: dotyczy nie tylko materii związanej z przestępczością pedofilską, ale wielu też innych przestępstw."



Kaczyński zapowiedział zmiany

W sobotę miał premierę film Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

W niedzielę na konwencji regionalnej PiS w Szczecinie, prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że przygotowano zmiany w Kodeksie karnym, zgodnie z którymi przestępstwa pedofilii będą karane "dużo surowiej niż obecnie". "Dzisiaj bardzo często zapada nawet wyrok z zawieszeniem, praktycznie żadna kara, jak to się mówi 'w zawiasach', czyli w ogóle. Otóż nie będzie 'zawiasów', będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia" - oświadczył Kaczyński.

Obecnie karane są kontakty seksualne z osobami poniżej 15 roku życia. Kaczyński zapowiedział podwyższenie tego progu. "Granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce - jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana bardzo nisko - 15 lat. Ona będzie podwyższona, bo to jest konieczne. Trzeba być tutaj twardym" - zapowiedział prezes PiS.

Zespół prokuratorów zanalizuje zdarzenia z filmu "Tylko nie mów nikomu"

W poniedziałek Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powołał zespół prokuratorów, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Sekielskiego.

W kwietniu do konsultacji publicznych i opiniowania trafiła najnowsza wersja obszernego - opublikowanego w styczniu br. - projektu nowelizacji Kodeksu karnego autorstwa resortu sprawiedliwości. Przepisy dotyczące zaostrzenia kar za akty pedofilskie, zwłaszcza wobec najmłodszych dzieci stanowią część tego projektu zmian w prawie karnym.

