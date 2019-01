W pierwszej połowie roku opublikujemy dane dotyczące przypadków molestowania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce - przekazał Interii rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

We wrześniu ubiegłego roku podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Płocku biskupi podjęli decyzję, by przygotować pełną statystykę pokazująca skalę nadużyć seksualnych na dzieciach, jakich dopuścili się duchowni w Polsce.



Na jakim etapie są prace? Jak usłyszeliśmy w Episkopacie, "dane z diecezji napływają". Rzecznik KEP, ks. Paweł Rytel-Andrianik przekazał Interii, że "prace trwają, a ich publikacja planowana jest w pierwszej połowie tego roku". Zatem - zgodnie z tymi zapowiedziami - najpóźniej z końcem czerwca opinia publiczna pozna skalę pedofilii wśród duchownych w polskim Kościele.

W listopadzie ubiegłego roku kościelni hierarchowie opublikowali "oświadczenie, dotyczące wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych". Przyznano w nich, że problem nadużyć seksualnych wobec dzieci, gdy dotyczy księży, jest źródłem "szczególnego zgorszenia". "Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliski" - napisali biskupi. Wezwali także do modlitwy i pokuty, a sprawców wezwali do "spełnienia wymogów sprawiedliwości".

Przełomowa deklaracja papieża

Przed Bożym Narodzeniem papież Franciszek zadeklarował, że Kościół przekaże wymiarowi sprawiedliwości sprawców pedofilii. Podczas spotkania 21 grudnia mówił do Kurii Rzymskiej: "niech będzie jasne, że w obliczu tych obrzydliwości [przypadków molestowania nieletnich - red.] Kościół nie będzie szczędził wysiłków, aby uczynić wszystko, co w jego mocy, by przekazać wymiarowi sprawiedliwości każdego, kto popełnił takie zbrodnie". "Kościół nigdy nie będzie próbował ukryć ani bagatelizować żadnego przypadku - zapewnił Franciszek.



W lutym natomiast odbędzie się trzydniowa specjalna narada w Watykanie, dotycząca sposobów walki z pedofilią w Kościele.



Papież wezwał przewodniczących episkopatów z krajów, które wezmą w niej udział, żeby przed przyjazdem do Rzymu spotkali się osobiście z ofiarami nadużyć. W Polsce dojdzie do takiego spotkania z abpem Stanisławem Gądeckim. Będzie to spotkanie prywatne, nie podano jego daty ani miejsca.