Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski poinformował diecezje i zakony o tym, że - zgodnie z prawem - Prokuratura Krajowa jest właściwa do przyjmowania zawiadomień o przestępstwach wykorzystywania seksualnego małoletnich - przekazał w poniedziałek rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Zdjęcie Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik /Jan Bielecki /East News

"Do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski zgłaszano pytania co do wykładni przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania wiarygodnych informacji o przestępstwach wykorzystywania seksualnego małoletnich organom ścigania. Po konsultacjach, powstała potrzeba zwrócenia się do Prokuratury Krajowej o ujednolicenie praktyki zgłaszania informacji i wykładni ustawowego obowiązku" - przekazał rzecznik KEP.

"W związku z tym, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski poinformował diecezje i zakony o tym, że - zgodnie z prawem - Prokuratura Krajowa jest właściwa do przyjmowania tego rodzaju zawiadomień. Celem takiego działania jest zapewnienie koordynacji i nadzoru postępowań karnych w całym kraju oraz unikanie przewlekłości postępowań" - podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Dodał, że jest to kolejny krok mający na celu większą ochronę dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom. "Biskupi z całą stanowczością podkreślają, że ochrona dzieci i młodzieży jest ich priorytetem, dlatego w tej kwestii nie może być żadnych kompromisów, ani zaniechań" - głosi komunikat rzecznika Episkopatu.