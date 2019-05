"Przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła" - przekazał w specjalnym oświadczeniu wydanym po emisji filmu dokumentalnego Tomasza Sekielskiego pt. "Tylko nie mów nikomu" delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży abp Wojciech Polak.

"Jestem głęboko poruszony tym, co zobaczyłem w filmie Pana Tomasza Sekielskiego. Ogromne cierpienie osób skrzywdzonych budzi ból i wstyd. W tym momencie przed oczami mam także dramat osób pokrzywdzonych, z którymi spotkałem się osobiście. Dziękuję wszystkim, którzy mają odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu" - przekazał Prymas Polski.



"Jako delegat Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zrobię wszystko co w mojej mocy, aby pomóc osobom skrzywdzonym" - zapewnił abp Polak w oświadczeniu.

"Ujawnione informacje pokazują, jak bardzo potrzebne są przepisy najnowszego dokumentu papieża Franciszka ("Motu Proprio" Vos estis lux mundi). Trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy. Nikt w Kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności" - przekazał i podkreślił: "musimy chronić dzieci i młodzież, dla Kościoła nie ma innej drogi".

Abp Gądecki: Pragnę podziękować za film pana Sekielskiego

"Ze wzruszeniem i smutkiem obejrzałem dzisiaj film pana Sekielskiego, za który pragnę podziękować reżyserowi. Ten film przyczyni się do jeszcze surowszego potępienia przestępstwa pedofili" - przekazał z kolei abp Stanisław Gądecki w przesłanym Polskiej Agencji Prasowej komunikacie.

"W imieniu całej Konferencji Episkopatu pragnę jak najmocniej przeprosić wszystkie osoby pokrzywdzone. Zdaję sobie sprawę z tego, że nic nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakie doznali" - zaznaczył przewodniczący KEP.



Zdaniem hierarchy, "ten film przyczyni się do jeszcze surowszego potępienia przestępstwa pedofilii, na które nie może być miejsca w Kościele".

"Jestem przekonany, że także ten film przyczyni się do jeszcze dokładniejszego przestrzegania wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w Kościele, jak i do wprowadzenia w życie zasad prewencji w każdej diecezji przez wszystkich księży biskupów oraz do przestrzegania wczoraj ogłoszonego motu proprio papieża Franciszka" - ocenił.



"Tylko nie mów nikomu"

Dokument pt. "Tylko nie mów nikomu" opowiada o wykorzystywaniu seksualnym w Kościele w Polsce. Został w całości sfinansowany dzięki zbiórce publicznej. Jego premiera miała miejsce dziś o godz. 14:30 w serwisie YouTube; film został udostępniony za darmo. Produkcję można zobaczyć tutaj:

W dokumencie przedstawiono m.in. relację Anny Misiewicz, która opowiedziała, jak w dzieciństwie była wykorzystywana przez księdza. W filmie pokazano moment spotkania ofiary z duchownym, który ją skrzywdził.

Jak podają autorzy filmu, w toku prac zgłosiło się do nich wiele ofiar, których historie nie znalazły się w tym dokumencie. "Dotarły do nas nowe, szokujące dowody w tych sprawach" - przekazali, zapowiadając, że zostanie nakręcona kontynuacja.

Produkcja wywołała lawinę komentarzy. "Niesłychanie ważny film. Oby otworzył oczy milionom", "Brawo za odwagę dla wszystkich ofiar, które powiedziały publicznie o swoich niewyobrażalnie złych doświadczeniach.", "Muszę ochłonąć...strasznie mną ten dokument wstrząsnął" - piszą internauci.

Jezuita Grzegorz Kramer napisał zaś: "47 minut i jest mi tak okropnie wstyd...".

