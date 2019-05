Na budowniczym i wieloletnim kustoszu maryjnego sanktuarium w Licheniu, ks. Eugeniuszu Makulskim ciążą poważne oskarżenia o nadużycia seksualne wobec małoletnich. Historię jednej z ofiar przedstawiono w filmie dokumentalnym Tomasza Sekielskiego o pedofilii w Kościele. Oświadczenie w sprawie wydał zakon księży marianów, do którego należy ks. Makulski.

Zdjęcie Sanktuarium w Licheniu Starym /Tomasz Kawka /East News

91-letni dziś ks. Eugeniusz Makulski znany jest ze swojej działalności na rzecz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym. Był inicjatorem powstania tamtejszej bazyliki, która jest największą w Polsce i jedną z największych na świecie. Pomnik ks. Makulskiego, na którym klęczy on z makietą sanktuarium przed Janem Pawłem II, stoi na dziedzińcu przed świątynią.

Księża marianie: Ks. Makulski odsunięty od działalności duszpasterskiej

Reklama

W niedzielę Zgromadzenie Księży Marianów, którego członkiem jest ks. Makulski, wydało krótkie oświadczenie w związku filmem "Tylko nie mów nikomu". W dokumencie przedstawiono historię mężczyzny, który w dzieciństwie miał być wykorzystany seksualnie przez budowniczego i kustosza sanktuarium maryjnego w Licheniu. Sekielski nie podał w filmie nazwiska duchownego. Podają je księża marianie w wydanym oświadczeniu.



Z opublikowanego przez zakon stanowiska wynika, że oskarżeń wobec ks. Makulskiego o czyny pedofilskie było więcej niż jedno.



"Głębokim bólem napełnia nas cierpienie ofiar przestępstw pedofilii popełnionych przez ludzi Kościoła. Nic nie jest w stanie wynagrodzić im tej krzywdy" - napisano w oświadczeniu. Dalej odniesiono się do oskarżeń formułowanych wobec ks. Eugeniusza Makulskiego. Jak zapewniono, zgłoszone przypadki - zatem więcej niż jeden - zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej w trybie określonym obowiązującym prawem kościelnym. "Ks. Makulski podporządkował się postanowieniom Stolicy Apostolskiej, zaś decyzją przełożonych zakonnych został odsunięty od pełnienia jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej" - czytamy.



Wstrząsająca relacja skrzywdzonego

"Moja opowieść jest dziwna, miesza się w zatartej pamięci. Jest dziwna, wręcz niemożliwa. Straszna, jak każda historia tego typu" - relacjonuje w liście przedstawionym w filmie "Tylko nie mów nikomu" mężczyzna, odnosząc się do wydarzeń sprzed blisko 40 lat.



"Zostałem zaproszony na wieczór. Nie był to jeden wieczór. Ile ich było? Nie odtworzę tego w mojej pamięci. Stał przy biurku i mówił o tym, że ma zdolności bioenergoterapeuty, rozkładał ręce i przyciskał do siebie rozebrany. Potem kładł do łóżka. Jeśli coś jest koszmarem, to właśnie to. Jeśli jest piekło, to takie właśnie" - opisuje ofiara ks. Makulskiego.



Zdjęcie Pomnik ks. Eugeniusza Makulskiego i Jana Pawła II przez świątynią w Licheniu / Daniel Pach / Forum / FORUM

***



Polecamy rozmowę o pedofilii klerykalnej - Ks. Kobyliński: Największy wstrząs chyba przed nami

Informacje na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele zbieramy dla Państwa w RAPORCIE SPECJALNYM.



Polecamy w serwisie Mam Dziecko: Jak poznać, że dziecko jest krzywdzone?