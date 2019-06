Świeccy katolicy z Krakowa organizują modlitwę za osoby dotknięte przemocą seksualną w Kościele katolickim. W trakcie nabożeństwa głos zabiorą skrzywdzeni, którzy doświadczyli molestowania ze strony księży. - To oddolna inicjatywa, Kościół to nie tylko biskupi - mówi Interii Karol Wilczyński, jeden z pomysłodawców akcji.

Modlitwa odbędzie się w niedzielę 30 czerwca o godz. 19:00 w kościele św. Idziego w Krakowie. Przed modlitwą będzie możliwość uczestnictwa w mszy świętej o 18:00.

Pomysł narodził się w grupie świeckich katolików w Krakowie. - Zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, żeby pomóc osobom skrzywdzonym i w jakiś sposób odpowiedzieć na kryzys w Kościele - tłumaczy Karol Wilczyński. Jak podkreśla, choć to świecka inicjatywa, wyrasta ona z Kościoła. - Nie chodzi o to, żeby stanąć w opozycji do hierarchów, ale pokazać, że świeccy też są Kościołem i czują się za niego odpowiedzialni. Niestety dzisiaj w Polsce często pod pojęciem "Kościół" rozumie się wyłącznie księży i biskupów. A przecież duchowni to niewielki promil tej wspólnoty - tłumaczy.

W trakcie nabożeństwa swoje historie opowiedzą ludzie, którzy doświadczyli molestowania seksualnego ze strony księży i członków Kościoła.

- To chyba najważniejsze, żeby wysłuchać ofiar i budzić świadomość tego, co się dzieje w Kościele. Za tym pójdą działania - mówi Wilczyński.

Po modlitwie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami inicjatywy "Zranieni w Kościele". Prowadzi ona telefon zaufania dla osób, które doznały przemocy ze strony ludzi Kościoła. Na miejscu będą także współpracownicy Centrum Ochrony Dziecka, które zajmuje się edukacją i prewencją w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich.

Taca z mszy poprzedzającej nabożeństwo zostanie przeznaczona na inicjatywę "Zranieni w Kościele". Także później - w trakcie wydarzenia - będzie można finansowo wesprzeć te akcję.

Więcej informacji o inicjatywie "Zranieni w Kościele" TUTAJ .