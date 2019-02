Watykan: Kolejne świadectwo ofiary pedofilii

"Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za złamane życie?" - takie pytanie padło z ust ofiary pedofilii na zakończenie drugiego dnia obrad w Watykanie na temat ochrony nieletnich w Kościele. Spotkaniu przewodniczy papież Franciszek.

Piątkowe obrady przewodniczących episkopatów z całego świata i przełożonych generalnych zakonów podsumowano słowami młodego mężczyzny z Azji, który jako dziecko padł ofiarą wykorzystywania w katolickiej szkole.

"Jest droga, jest okazja, jest nadzieja, jest życie. Zwróćcie to, co zostało utracone. Pokażcie, że to jest dla was ważne, bo to wszystko, co robicie, odkupi wiele krzyków w milczeniu, czekających na dzień zbawienia" - powiedział mężczyzna w przytoczonym świadectwie.

Opowiedział, że gdy przyszedł do szkoły pełen lęku przed nową klasą, szukał opiekunów, którzy zastąpiliby mu rodziców. "To zastępstwo okazało się zgubne, bo ich pragnienia były dziwne" - podkreślił. Opisał swoją sytuację, mówiąc, że był "obnażany z niewinności raz po razie, porzucony swemu przeznaczeniu w świecie dorosłych i nie znajdował nadziei, nie mogąc o tym nikomu powiedzieć - ze strachu przed hańbą i ze wstydu".

W Watykanie poinformowano, że w drugim dniu szczytu przewodniczący episkopatu Niemiec kardynał Reinhard Marx spotkał się z 16 ofiarami pedofilii ze stowarzyszenia ECA (Ending Clerical Abuse). O przebiegu rozmowy hierarcha poinformował papieża Franciszka.