Papież Franciszek śledzi bolesną sprawę nadużyć we Francji i zapewnia o bliskości z ofiarami - oświadczył Watykan po tym, gdy sąd apelacyjny w Lyonie uniewinnił kard. Philippe’a Barbarina, skazanego wcześniej na pół roku w zawieszeniu za tuszowanie pedofilii.

"Stolica Apostolska przyjęła do wiadomości wyrok sądu apelacyjnego w Lyonie wobec kardynała Philippe’a Barbarina oraz decyzję Jego Eminencji o ponownym złożeniu mandatu na ręce papieża Franciszka" - oświadczył dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni.



"Wraz z Konferencją Episkopatu Francji Stolica Apostolska ponownie zapewnia o swej bliskości ze wszystkimi ofiarami wykorzystania w ich cierpieniu, a także ich rodziny i wspólnotę, oraz stoi u boku Kościoła w Lyonie, ciężko doświadczonego" - głosi komunikat rzecznika Watykanu.



Dodał, że "Ojciec Święty, który nadal z bliska śledzi przebieg tych bolesnych wydarzeń, powiadomi o swej decyzji w swoim czasie".



To odniesienie do ponownej dymisji kardynała Barbarina z funkcji metropolity Lyonu, o której poinformował Bruni. Po raz pierwszy złożył on rezygnację w ubiegłym roku. Papież jej wtedy nie przyjął. Franciszek pozostawił purpuratowi pełną swobodę decyzji, mając na uwadze dobro archidiecezji - wyjaśniał wówczas Watykan. Za radą papieża kardynał Barbarin postanowił wycofać się na pewien czas i przekazał kierowanie diecezją wikariuszowi generalnemu.



W marcu ubiegłego roku kardynał Barbarin został uznany przez sąd pierwszej instancji w Lyonie za winnego ukrywania aktów pedofilii, których w latach 1971-1991 miał się dopuszczać na nieletnich proboszcz Bernard Preynat z podlegającej kardynałowi diecezji.



69-letni arcybiskup Lyonu w pierwszym procesie nie przyznał się do winy, przekonując, że nigdy nie próbował nic ukrywać.