Na 20 lat więzienia skazany został w sobotę we Włoszech były ksiądz za czyny pedofilii i posiadanie materiałów pornografii dziecięcej. Uznano go winnym wykorzystywania seksualnego dziesięciorga dzieci w wieku od 11 do 13 lat. Karę podniósł sąd apelacyjny.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Wyrok wydał sąd apelacyjny w Bari w Apulii na południu, a skazanym jest 57-letni były ksiądz, który czyny te popełnił w 2014 roku.

Reklama

Sąd pierwszej instancji w Foggii skazał go wcześniej na 18 lat, a sąd apelacyjny karę tę podniósł jeszcze o dwa lata. Ponadto wymierzył mu karę grzywny w wysokości 150 tysięcy euro.

To najwyższy wyrok, jaki zapadł we Włoszech wobec księdza pedofila.

Początkowo - jak wyjaśniły włoskie media - prowadzono postępowanie w sprawie jednego czynu pedofilii popełnionego przez księdza. Następnie śledczy odkryli inne przypadki. Wszystkie te czyny zostały popełnione w tym samym roku.

Ksiądz - podała Ansa - przez miesiące gwałcił dzieci, które zostały powierzone jego opiece jako trenerowi drużyny piłkarskiej i nauczycielowi w świetlicy szkolnej.

Ksiądz został w 2012 roku wydalony ze stanu kapłańskiego z powodu "ciężkich przestępstw" wobec dzieci. Od czterech lat przebywa w więzieniu.