Sprawa oskarżanego o wykorzystywanie seksualne małoletnich ks. Henryka Jankowskiego, kapelana "Solidarności", dzieli mieszkańców Gdańska. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Lech Wałęsa, który w czasach "Solidarności" był blisko związany z ks. Jankowskim.

W poniedziałkowym magazynie "Duży Format" opublikowano reportaż "Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci?". Z tekstu Bożeny Aksamit wyłania się wstrząsający portret nieżyjącego już duchownego, wieloletniego proboszcza parafii św. Brygidy w Gdańsku i kapelana "Solidarności", pod adresem którego padają poważne oskarżenia o gwałty na nieletnich.

Po poniedziałkowej publikacji wielu mieszkańców Gdańska domaga się usunięcia pomnika duchownego, który stoi nieopodal kościoła św. Brygidy. Pod internetową petycją w tej sprawie podpisało się ponad 2,6 tys. osób. Z takim samym postulatem do prezydenta miasta Pawła Adamowicza zwróciła się także posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.



"Musimy się mocno zastanowić, czy ksiądz prałat zasługuje na miejsce w przestrzeni publicznej Gdańska" - powiedział, cytowany przez "Gazetę Wyborczą", Piotr Borawski, szef gdańskich radnych Koalicji Obywatelskiej.



"Nie lubię walczyć ze zmarłymi"

Inne zdanie na ten temat ma poseł PO i przywódca strajku w Stoczni Gdańskiej Jerzy Borowczak. "Jeśli ta pani była molestowana (Barbara Borowiecka, która opowiedziała swoją historię autorce reportażu - red.), to jej bardzo współczuję, tu nie ma świętych. Szkoda, że tak późno to powiedziała. Teraz to słowo przeciwko słowu. Gdyby tak było, że dziewczynki uciekały przed księdzem, to już jako pełnoletnia kobieta mogła z tym pójść do prokuratury lub biskupa. I teraz, po 50 latach, nagle sobie o tym przypomina" - przytacza jego wypowiedź "GW".

Nastroje stara się tonować także były prezydent Lech Wałęsa, który przyjaźnił się z ks. Jankowskim. "Nie lubię walczyć ze zmarłymi. Takie sprawy oddaję w ręce Pana Boga, niech on je rozlicza" - powiedział gazecie.



Zmarły w 2010 r. ksiądz Henryk Jankowski był blisko związany z ruchem "Solidarności" oraz opozycją antykomunistyczną w PRL. Pomnik kapelana "Solidarności" został odsłonięty w rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" 31 sierpnia 2012 r. Odlany z brązu monument stanął na skwerze ks. Jankowskiego przy ul. Stolarskiej w Gdańsku, niedaleko parafii św. Brygidy.



Mówić głośno o pedoflii w Kościele

Głos w sprawie ks. Jankowskiego zabrał także publicysta Tomasz Terlikowski, komentujący często tematy związane z Kościołem. "Tego typu sprawy powinny wyciągane dla dobra Kościoła, tzn. żebyśmy poznali odpowiedź na pytanie, dlaczego to tak działało, choćby po to, żeby ofiary mogły mieć pewność, że Kościół i Bóg są po stronie, a nie po stronie przestępców" - stwierdził Terlikowski na łamach "Super Expressu". Zdaniem publicysty, powinna powstać komisja złożona ze świeckich osób, które z pełnym dostępem do dokumentów Kościoła będą mogły badać takie sprawy.



O konieczności otwartego mówienia o przypadkach molestowania małoletnich w Kościele mówił także niedawno prymas Polski abp Wojciech Polak. "Powinno być i musi być zero tolerancji dla grzechów i przestępstw pedofilii" - stwierdził na antenie TVN24. "Jeżeli gdzieś następuje wycofanie się z takiej postawy, to jest ona przeciwna Kościołowi" - dodał. Hierarcha przyznał, że w postawach duchownych, którzy nie zgadzają się na takie rozwiązywanie problemów, widać "błędy, których nie można usprawiedliwiać".



