Wykorzystany mężczyzna oskarża praskiego kardynała o współodpowiedzialność

Mężczyzna, który - jak sam twierdzi - był w latach dziewięćdziesiątych wykorzystywany seksualnie przez duchownego z zakonu dominikanów, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez praskiego arcybiskupa, kardynała Dominika Dukę. Duchowny odrzuca oskarżenia.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /TIZIANA FABI / AFP /AFP

Zawiadomienie głosi, że Duka jako ówczesny przełożony czeskich dominikanów jest współodpowiedzialny za te czyny, gdyż nie zapobiegł im. Jak podają czeskie media, sprawę analizuje teraz policja.



O zawiadomieniu poinformował we wtorek Jan Rozek z organizacji "O czysty kościół", która pomaga ofiarom seksualnego wykorzystywania przez duchownych.

"Kardynał może być odpowiedzialny za nieprzeszkodzenie w popełnieniu czynów przestępczych oraz pomaganie sprawcom w uniknięciu śledztwa i sprawiedliwego procesu" - cytował Rozek tekst zawiadomienia. Dodał, że mówi ono również o tym, iż kardynał głosił wielokrotnie w mediach nieprawdę na temat poważnych przypadków wykorzystywania seksualnego w czeskim Kościele rzymskokatolickim.



Nie uwierzył 16-latkowi

Duka stał na czele czeskiej prowincji dominikanów od 1986 do 1998 roku. Ówczesnego 16-latka miał na początku lat 90. wykorzystywać w dominikańskim klasztorze w Pradze duchowny, którego wyświęcono na księdza w 1994 roku. Poszkodowany poinformował wtedy Dukę o całej sprawie, ale ten mu nie uwierzył. W 2006 roku sprawca stanął przed sądem kościelnym w związku z zarzutami molestowania zgłoszonymi przez inne osoby. Wyroku jednak nie doczekał, gdyż w 2007 roku zmarł.



Arcybiskup: Twierdzenie przeciw twierdzeniom

Kard. Duka już wcześniej powiedział, że 25 lat temu zajmował się tą sprawą, doprowadzając do konfrontacji poszkodowanego z duchownym. Znalazł się jednak w sytuacji patowej, mając do czynienia z "twierdzeniami przeciwko twierdzeniom".



Jego rzecznik Romuald Sztiepan Rob zapewnił we wtorek, że arcybiskup jest w pełni gotowy współpracować z wymiarem sprawiedliwości, ale nie będzie się wypowiadał na temat tej dotąd nierozstrzygniętej sprawy.



Sześciu podejrzanych

Czeska prowincja dominikańska poinformowała w kwietniu, że dominikanie podejrzewają około sześciu członków swej wspólnoty o to, iż w latach 90. i w pierwszej dekadzie obecnego stulecia mogli się dopuścić wykorzystywania seksualnego.

Większość tych czynów popełniono wobec osób starszych niż 18 lat, w jednym przypadku wiek ofiary był niższy niż 15 lat. W razie zebrania wystarczających dowodów wszczynano wobec sprawcy proces kanoniczny, zmierzający do zasuspendowania go oraz odizolowania od dalszych potencjalnych ofiar. W żadnej z tych spraw nie doszło do uruchomienia świeckiego postępowania karnego.



Z Pragi Piotr Górecki