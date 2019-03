Wyrok dla kardynała Barbarina za niezgłoszenie pedofilii

Francuski kardynał Philippe Barbarin został w czwartek skazany w Lyonie na pół roku więzienia w zawieszeniu za niezgłoszenie czynów pedofilii popełnionych w latach 80. i 90. przez jednego z księży w jego archidiecezji. Obrona zapowiedziała wniesienie apelacji.

Zdjęcie Obrona zapowiedziała wniesienie apelacji. Na zdjęciu adwokat kardynała Barbarina /EPA/ALEX MARTIN /PAP

Pod nieobecność kardynała na sali sądowej przewodnicząca składu sędziowskiego Brigitte Vernay uznała hierarchę "za winnego nieprzekazania" między 2014 a 2015 rokiem informacji na temat "złego traktowania" nieletniego - podała AFP.

Reuters pisze, że kardynał Barbarin został uznany za winnego nieprzekazania oskarżeń dotyczących wykorzystywania seksualnego w latach 80. i na początku lat 90. przez księdza Bernarda Preynata, który ma stanąć przed sądem jeszcze w tym roku.

Jak zauważa Reuters, kardynał Barbarin, arcybiskup Lyonu, jest najwyższym hierarchą, uwikłanym w skandal seksualnego wykorzystywania dzieci w Kościele katolickim we Francji.

Obrona kardynała od razu oświadczyła, że wniesie apelację. "Uzasadnienie sądu mnie nie przekonuje. Będziemy zatem kwestionować tę decyzję wszystkimi możliwymi środkami prawnymi" - zapowiedział adwokat Jean-Felix Luciani. Kardynał Barbarin ma dziesięć dni na wniesienie odwołania od wyroku.

Pozostali oskarżeni

W procesie, obok kardynała Barbarina, o tuszowanie czynów ks. Preynata było oskarżonych jeszcze pięciu duchownych, wśród nich arcybiskup Auch, Maurice Gardes, i biskup Nevers, Thierry Brac de la Ferriere, którzy wcześniej pracowali w archidiecezji lyońskiej.

W przypadku tych pięciu oskarżonych sąd uznał, że czyny nie zostały ustalone lub przedawniły się i dlatego nie wydano wyroku - podaje AFP.

Dochodzenie przeciwko duchownemu

Dochodzenie przeciwko kardynałowi Barbarinowi rozpoczęło się w roku 2016, gdy w skardze złożonej przez stowarzyszenie byłych skautów Słowo Oswobodzone na jaw wyszły oskarżenia o pedofilię kierowane wobec ks. Preynata. Prokuratura uznała jednak, że zarzuty wobec arcybiskupa dotyczą "czynów przedawnionych" i zamknęła dochodzenie.

Domniemane ofiary ks. Preynata, pragnąc zmusić kardynała Barbarina do wytłumaczenia się przed sądem, wytoczyły mu sprawę z oskarżenia prywatnego. We Francji, nawet jeśli prokurator uznał sprawę za zamkniętą, oskarżenie prywatne może zakończyć się wyrokiem do 10 lat więzienia.

"Polowanie na czarownice"?

Zgodnie z aktem oskarżenia czyny pedofilskie ks. Preynata miały miejsce w latach 80. XX wieku i trwały do lat 90. Duchowny pozostawał na stanowisku aż do roku 2015.

Zmieniające się zeznania kardynała Barbarina wskazują na to, że wiedział o postępowaniu podwładnego już w 2007 roku.

Pierwsza skarga rodziców ofiary księdza pedofila dotarła do poprzednika arcybiskupa Barbarina w 1991 roku. Członkowie stowarzyszenia Słowo Oswobodzone przekonani są, że Barbarin wiedział o tym już w roku 2001, od razu gdy przybył do Lyonu.

Adwokaci Barbarina nazwali całą sprawę polowaniem na czarownice i wyrazili nadzieję, że postępowanie "pozwoli na ujawnienie całej prawdy, faktycznej i prawnej" i "pokaże, że kardynał nie popełnił żadnego wykroczenia".